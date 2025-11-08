The Terminal Hub crea un desafío para emprendedores

Impulsar el talento y promover soluciones tecnológicas con impacto social. Ese es el objetivo de The Terminal Hub (TTH) con The Terminal Challenge, una iniciativa que busca identificar y apoyar proyectos tecnológicos innovadores en fase inicial. Dirigido a recién graduados, estudiantes de máster y emprendedores con ideas disruptivas emergentes, el concurso-desafío se posiciona como una puerta de entrada al ecosistema emprendedor de TTH fomentando la colaboración y visibilización de nuevas propuestas disruptivas. Expertos de Universidad de Valencia, IE, Cátedra de Cultura Empresarial, IBM, Zubi Group, Exponentia, Kaiho Capital, TIMPERS, Muppy, CEEI, Scooltic, Biohub y Voga estarán en el jurado.

Los ganadores del challenge recibirán una serie de beneficios clave para el impulso de sus proyectos: una oficina gratuita durante 12 meses en The Terminal Hub para dos miembros del equipo, mentoría personalizada por parte de expertos de entidades como IBM, IE Business School o Universitat de València, además de acompañamiento en medios, comunicación y marketing. También se les brindará acceso prioritario a las formaciones, eventos y actividades del hub, generando un entorno idóneo para el desarrollo estratégico de sus iniciativas.

Todos los participantes que cumplan con los requisitos establecidos en las bases obtendrán ventajas exclusivas como descuentos especiales en espacios de trabajo flexibles y fijos, así como acceso preferente a actividades del ecosistema del hub. Esto permite que incluso quienes no resulten seleccionados como ganadores puedan beneficiarse del entorno innovador que promueve The Terminal Hub.

Para participar, los interesados deberán presentar un proyecto tecnológico en etapa inicial con un piloto contrastado que aborde problemáticas actuales en áreas como salud, educación, medio ambiente, energía, movilidad o inclusión. La inscripción es gratuita y se realizará a través del formulario habilitado en la página oficial del challenge, en el siguiente enlace: www.theterminalhub.com/challenge. La documentación requerida incluye el pitch deck (un formato habitual de presentación de empresas tecnológicas) del proyecto, evidencia funcional del piloto probado y, opcionalmente, un breve vídeo de presentación del equipo emprendedor.

Un jurado compuesto por referentes del ecosistema tecnológico e innovador —entre ellos representantes de IBM, IE Business School, Universidad de Valencia, Kaiho Capital, Biohub, CEEI, Voga o fondos especializados— será el encargado de seleccionar los proyectos ganadores. Los criterios de evaluación incluirán el grado de innovación, la viabilidad técnica y de negocio, el impacto potencial, la calidad de presentación del proyecto y el perfil emprendedor del equipo.

El evento final de selección de los proyectos ganadores tendrá lugar el 18 de noviembre a las 17 horas en las instalaciones de The Terminal Hub, reforzando su papel como punto de encuentro para la innovación joven en Valencia. Tanto los proyectos como el público asistente pueden inscribirse en www.theterminalhub.com/challenge.