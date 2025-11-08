Viccarbe recoge el Premio Nacional de Diseño 2025

El acto de entrega de los Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2024 y 2025, celebrado este jueves en el Palacio Real de El Pardo (Madrid), estuvo presidido por la Reina Letizia, quien hizo entrega de los galardones. Entre los premiados se encuentra la firma valenciana de mobiliario Viccarbe, distinguida con el Premio Nacional de Diseño 2025 en la modalidad de «Diseño y Empresa».

Estos premios reconocen la labor de profesionales, empresas e instituciones cuya contribución al desarrollo económico y social se basa en la innovación y el diseño. Otorgados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el acto contó también con la presencia de la ministra Diana Morant, quien afirmó que «el talento florece cuando la sociedad cree en él como su mayor riqueza y lo sitúa en el centro del proyecto común de progreso».

Esta gala reunió a los premiados de todas las modalidades de los años 2024 y 2025, conformando, como afirmó la reina, «una gran cartografía de la excelencia». Y es que este galardón pone en valor tanto los procesos de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica, como el papel del diseño como palanca de competitividad.

En representación de Viccarbe, Rubén Mateos Brea, director creativo y jefe de diseño de la marca, subió al estrado como parte de ese mapa de empresas que trabajan cada día para mejorar la vida de las personas a través de sus productos, tanto en entornos laborales como en hogares. «Saber que estamos presentes en sus vidas nos llena de responsabilidad», afirmó tras recoger un premio que coincide con el 25 aniversario de la firma. «Ha sido un verdadero orgullo poder recoger este premio de manos de la Reina Letizia, en representación de todas las personas que han formado parte de la trayectoria de Viccarbe para alcanzar este PNID 2025», añadió Mateos Brea, quien destacó que este hito supone «no solo un reconocimiento al trabajo realizado, sino también un impulso para seguir pensando en cómo, desde Viccarbe, podemos aportar nuestro granito de arena a todo lo que está por venir como sociedad».

Innovación y belleza

«Inteligencias únicas que habéis merecido que vuestro país os reconozca», expresó la reina en su discurso de apertura, dirigiéndose a todas las personas y representantes de las empresas galardonadas en estas dos últimas ediciones, que abarcan trayectorias consolidadas, grandes empresas, pymes y jóvenes talentos del diseño. Un trabajo del presente con mirada al futuro, orientado a la sociedad y al bienestar. Como señaló Pepa Bueno, «quienes diseñan, quienes innovan, materializan nuestros sueños y, a la par, crean los elementos con los que transcurre nuestra vida. Y a veces —muchas veces— ese doble objetivo produce belleza».