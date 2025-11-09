‘Tu Legado en Buenas Manos’ estrena su 6ª edición

Las empresas familiares son un pilar fundamental del tejido económico de la Comunitat Valenciana. Un ejemplo de talento, fortaleza y valores que genera empleo local y tiene la innovación y la sostenibilidad por bandera. Para poner en valor a estas compañías, BBVA y Levante-EMV estrenan la sexta edición de «Tu Legado en Buenas Manos», que incluye una serie de tres vídeos bajo el hashtag #HistoriasQueInspiran. Este año la protagonista es ALE-HOP.

El objetivo de este proyecto compartido es dar visibilidad a las historias familiares que hay detrás de las empresas y contar qué ocurre después de alcanzar el éxito para así inspirar a otros emprendedores a apostar por proyectos empresariales. BBVA refuerza un año más su apuesta por acompañar a los negocios locales en todas sus fases. Desde sus inicios, puesta en marcha, estabilización y a lo largo de toda su trayectoria, siendo el mejor compañero de viaje y socio posible.

A lo largo de los tres episodios, Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, conversará con Darío Grimalt, consejero y director de Expansión de ALE-HOP, y Miguel Ángel Albort, director de Empresas y Corporaciones de BBVA en Valencia Sur, para repasar los hitos y éxitos empresariales de la compañía, natural de Gata de Gorgos y presente en varios países. Lo harán a través de tres entregas diferentes: las raíces de la empresa familiar; los retos del presente sobre innovación e internacionalización y el proyecto futuro de la empresa.

La empresa familiar

La iniciativa #HistoriasQueInspiran forma parte del programa de apoyo de BBVA a las empresas familiares, motor económico e impulsoras de la innovación que mantienen vivo su origen mientras crecen. Acompañarlas, como en este caso realizan con ALE-HOP, es apoyar a quienes demuestran que «los grandes proyectos nacen de pequeñas ideas, mucho trabajo y una enorme sonrisa».

Por ello, la entidad financiera les da respaldo para afrontar los retos globales presentes y futuros como la transformación tecnológica, la digitalización, el cambio climático y la lucha contra las desigualdades.

La empresa valenciana ALE-HOP, protagonista del proyecto de este año, nació de una idea sencilla pero poderosa: hacer sonreír a las personas. Su fundador, Vicente Grimalt, abrió su primera tienda en el año 2001 con la intención de sorprender y hacerlo con ilusión. Hoy, sus tres hijos recogen el testigo con la misma pasión y valores inculcados por su padre.