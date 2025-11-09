Todos los destinos a los que volar desde el aeropuerto de Valencia este invierno

El turismo internacional se ha convertido en el gran bastión del aeropuerto de Valencia. Tras meses y meses de récords continuados en los registros de pasajeros –ofrecidos por Aena– que utilizan las instalaciones de Manises, desde abril el mercado doméstico viene sufriendo un frenazo respecto a 2024 y sus tráficos no han hecho nada más que descender. Una realidad, que se seguirá acrecentando tras los recortes de vuelos con otras partes de España -como Tenerife Norte o Santiago- anunciados por Ryanair, que no ha empañado el balance de una infraestructura que vive su mejor momento histórico. Un aeródromo que ya se encuentra desde el 26 de octubre inmerso en una temporada de invierno que deja una operativa de máximos en Valencia -con 118 conexiones totales a 86 aeropuertos diferentes- gracias, sobre todo, a la evolución en frecuencias y destinos con el extranjero.

Y es que la oferta que las aerolíneas han fijado con origen o destino Manises -para un periodo que se extenderá hasta el próximo 28 de marzo de 2026- tiene en esa apuesta foránea su gran atractivo. Porque si con otros puntos de España las instalaciones valencianas contarán en esta ocasión con 28 rutas, la conectividad con los mercados internacionales será todavía más destacada. Tanto que estas posibilidades ascenderán hasta las 90 rutas ubicadas en 21 países diferentes. Enclaves que se extenderán por tres continentes -Europa, África y, desde febrero, también América gracias a la continuación de la ruta de Air Transat con Montreal (Canadá)- y que volverán a tener en Italia su gran baluarte.

Italia reina de nuevo

La mejor prueba de ello la deja Roma, que tendrá hasta 31 frecuencias semanales gracias a que tres aerolíneas -Ryanair, que ha aumentado sus vuelos entre la capital italiana y Valencia hasta los 17, Wizz Air (11) y Vueling (3)- operarán esta conexión. No obstante, las opciones en el país mediterráneo van mucho más allá de la ‘Ciudad Eterna’. Sin ir más lejos, tras su debut en verano de la mano de la firma irlandesa, se mantiene una ruta como Pescara, mientras que la húngara Wizz Air permite recuperar el vuelo directo al aeropuerto Marco Polo de Venecia. Entre las posibilidades, sin embargo, se cuelan también Bari, Bolonia, Nápoles o Turín, entre otros. En total, según Aena, las estimaciones apuntan a 990.000 plazas ofrecidas –del total de 5,4 millones– con origen o destino el territorio transalpino, un 20,7 % más que en la misma temporada de 2024.

Tras Italia, son Alemania (410.000 asientos) y Francia (396.000) los otros dos mercados con mayor importancia de cara a esta temporada invernal. En el caso del país teutón, son hasta diez los destinos ofertados, desde la capital Berlín a Hamburgo, Colonia o Múnich. Por su parte, para el territorio galo destacan las 45 frecuencias que hay rumbo a alguno de los aeropuertos de París, pero también conexiones como las de Nantes, Toulouse o Burdeos, esta última un destino que ha recuperado Volotea –lo suprimió Ryanair en 2024- y que ya está en marcha desde este pasado viernes.

Los países que cierran estos primeros lugares con más operativa con Valencia son Reino Unido –un mercado que como explicó esta misma semana el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, durante su presencia en la World Travel Market (WTM) de Londres, "valora muy positivamente la oferta turística de la Comunitat Valenciana"– que tendrá casi 400.000 plazas con origen o destino Manises y en el que Ryanair ha decidido en esta ocasión mantener la ruta con Edimburgo. Y, del mismo modo, unos Países Bajos que crecen al amparo de aerolíneas como Transavia, KLM, la propia Ryanair o EasyJet, esta última una firma que también baraja seguir ampliando sus conexiones con Valencia desde Alemania y Suiza, como desveló esta semana el director general de Turismo, Israel Martínez.

La expansión de Wizz Air

Pero las ventajas de los vuelos con el aeropuerto valenciano no solo se circunscriben a grandes enclaves. No en vano, en esa operativa se mantienen ubicaciones menos transitadas como Sofía (Bulgaria), Tirana (Albania), Belgrado (Serbia), Luxemburgo o Fez y Casablanca (Marruecos). Junto a ellas, sigue creciendo Polonia –con el mantenimiento en el calendario de los vuelos de Ryanair a Poznan– y Rumanía, esta última con un destino nuevo como el de Iasi que pone a disposición de los valencianos Wizz Air.

Justamente, la ‘ultra low cost’ húngara -la aerolínea que más está creciendo en lo que va de año en Manises-es uno de los argumentos más favorables en lo que se refiere a la presencia de compañías aéreas. Sus doce conexiones -a las que se sumará el aeropuerto londinense de Luton el próximo verano- la convierten ya en la segunda empresa con mayor presencia en Valencia, justo por delante de Vueling (10 rutas), Air Nostrum (8) y Volotea e EasyJet (con 5 conexiones cada una).

La firma estrella del aeródromo, no obstante, sigue siendo Ryanair, que con medio centenar exacto de líneas operadas sigue ganando cuota de mercado este invierno –ronda el 45 % de los pasajeros totales transportados en 2025– en las instalaciones valencianas. Aún así, la oferta valenciana también incluye otras firmas como Royal Air Maroc, Binter, Luxair o Brussels Airlines, entre otras.

Pasajeros en el aeropuerto de Valencia, en una imagen de archivo. / Fernando Bustamante

Todas ellas contribuirán al impulso que ya perfiló el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gandara, quien afirmó que este invierno se iba a mantener "una senda de crecimiento que nos lleva a pensar que este año 2025 alcancemos cifras récord de tráfico aéreo, con más pasajeros que el año anterior, lo que es muy positivo". Eso sí, alertaba que ese incremento de actividad aérea "es menor respecto al registrado en años anteriores".

La ampliación de Manises

Pero más allá de la operativa invernal, la actualidad del aeropuerto de Valencia sigue a la espera de conocer oficialmente cómo será el proyecto de ampliación de su edificio terminal. Según confirmó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en septiembre, Manises estará entre las instalaciones expandidas en el próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) que irá desde 2027 a 2031.

Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en Alicante-Elx, la licitación de ese proyecto de ampliación sigue pendiente, igual que la inversión concreta que se hará. Pese a que fuentes cercanas al proceso avanzaban en septiembre que este presupuesto podría rondar los 400 millones de euros, a día de hoy esa cifra sigue sin ser oficial. Y, mientras, esta misma semana Aena avisaba que otro posible problema podría estar en el horizonte. Y es que de aprobarse la enmienda introducida por el PP al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible –con la que se podrían congelar las tasas aeroportuarias entre 2027 y 2031–, el gestor tendría que "reexaminar la propuesta de inversiones reguladas de 9.991 millones de euros" en infraestructuras aéreas. O lo que es lo mismo, una situación que podría afectar a los planes para Manises y el resto de aeropuertos.