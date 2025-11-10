Cofrentes sufre una parada por un fallo eléctrico "menor"

La central nuclear de Cofrentes se encuentra en situación de "parada caliente" y no programada como consecuencia de una señal de protección del turboalternador generada, a su vez, por una falta eléctrica en una de sus fases, en un suceso que no ha tenido impacto en la instalación, las personas o el medio ambiente, según el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Fuentes cercanas a la central explicaron que se trata de un fallo eléctrico "menor" y ha sido clasificado como un suceso de grado cero (sin incidencia para la seguridad). Cofrentes acababa de reiniciar su actividad tras una parada programada.

Todos los sistemas han funcionado según su diseño e Iberdrola está evaluando las causas del suceso, según el comunicado del CSN, que añade que la instalación se encuentra en modo 3 de operación (parada caliente). Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).

Recarga de uranio

Esta notificación al CSN se ha realizado siguiendo el procedimiento establecido y siguiendo las pautas recogidas en la Instrucción del Consejo IS-10, y el CSN ha informado a través de su página web de la recepción de notificación de este suceso, según la misma fuente. Cofrentes ha permanecido parada algo más de un mes para una recarga de uranio. Esta parada programada ha provocado el repunte del precio de la luz.