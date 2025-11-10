La marca IGP Cítricos Valencianos arranca su campaña de ventas en supermercados con nuevas variedades

La comercialización de cítricos de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Cítricos Valencianos, implantada en cadenas de distribución como Consum, Masymas, Carrefour, El Corte Inglés, DIA, Alcampo y Spar, entre otras, arranca su campaña en los supermercados con nuevas variedades integradas tanto en clementinas como en mandarinas para cubrir todo el calendario, desde septiembre hasta mayo. Con el tradicional primer corte arranca oficialmente la campaña de venta de agrios amparados por la citada IGP. Este acto simbólico marca el comienzo de la temporada 2025-2026 en la que el producto de calidad diferenciada "volverá a estar presente en los mercados, tiendas y lineales de la Comunitat Valenciana y de muchas partes de España", según los dirigentes de esta marca de calidad.

El sector de la distribución ha querido estar presente en esta cita anual y ha mostrado su interés por los cítricos de la Comunitat Valenciana comercializados bajo el sello IGP Cítricos Valencianos y la marca Naranja Valenciana. Por su parte, otras superficies como Eroski, Plusfresc, Condis, BM, Lupa y Alimerka acercan también a sus lineales la Naranja Valenciana, mandarinas y limones con el sello IGP.

Valor intangible

Para el gerente de la IGP Cítricos Valencianos, José Enrique Sanz, "el sello IGP Cítricos Valencianos y la marca Naranja Valenciana se han consolidado como una apuesta segura para la gran mayoría de las cadenas de distribución. Atrae tanto por el valor intangible que representa una certificación del origen que garantiza su procedencia de la Comunitat Valenciana como por el valor tangible de la calidad y el sabor del producto", destaca el citado directivo.

Foto de representantes del sector citrícola valenciano, en una explotación naranjera de Tavernes de Valldigna. / Levante-EMV

La campaña 2025-2026 llega con novedades porque se integran cuatro nuevas variedades de clementinas (clemensoon, orogrós, sando y neufina) y seis de mandarinas (murina, mandanova, nadorcott, leanri, valley-gold y orri). Esto permitirá cubrir todo el calendario de comercialización, desde septiembre hasta mayo, ofreciendo a las cadenas una planificación más completa, estable y continua.

Apoyo del sector

Con la presencia en el acto de todo el sector citrícola (organizaciones agrarias, cooperativas, industria, comercios y proveedores), se busca unir sus esfuerzos con el propósito de favorecer una organización cohesionada que redunde en el beneficio común y que permita trasladar a los consumidores la importancia de los cítricos valencianos en términos económicos, de salud y medioambientales frente a los de otras procedencias foráneas, según la IGP.

El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, ha recordado que la Comunitat Valenciana exporta 2,16 millones de toneladas de cítricos, por un valor de 2.493 millones de euros, y ha subrayado que el objetivo es seguir creciendo y consolidando el liderazgo del sector. Y ha recordado que se está ultimando la elaboración de un plan de reconversión que beneficiará a 36.000 explotaciones y 148.000 hectáreas cultivadas, según informa la Conselleria.