18 años: El tiempo medio de disfrute de la pensión

Un español y, por ende, un ciudadano de la Comunitat Valenciana, disfruta de su pensión pública contributiva durante un período medio de 18 años, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Las altas iniciales se producen a la edad media de 62,2 años a cierre de agosto de 2025, mientras que las bajas en el mismo período se producen a los 80,2. Por tanto, 18 años justos de cobro de estas prestaciones antes de que se produzca la muerte.

El período de disfrute ha mejorado ligeramente en los últimos años, dado que la estadística sitúa la edad media de alta en el sistema en los 60,7 años en 2018, mientras que la de baja era entonces de 78,3. Por tanto, 17,8 años. Que en ambos casos analizados la edad esté lejos de los 66 años y ocho meses en que está fijado ahora el momento legal de jubilación obedece a varios factores, principalmente que en ese cómputo figuran los jubilados pero también otros pensionistas como los que tienen incapacidad laboral o por viudedad, pero también a las opciones que fija la legislación para adelantar el retiro, incluso a los 61 en según qué circunstancias.

Vida laboral

Vivir 18 años de lo que se ha cotizado durante la vida laboral, que ronda los 35/40 años, es un buen puñado de tiempo, aunque la tendencia debería ser la de ir al alza, dados los avances en medicina que están alargando la vida de los ciudadanos.

Jubilados ante una agencia de viajes para contratar el Imserso / Toni Losas

No fue así cuando nació la Seguridad Social en la Alemania del canciller Bismarck en 1881. El sistema era uno de reparto con pensiones contributivas, es decir, un sistema en el que existía una relación directa entre las contribuciones de los trabajadores y sus pensiones y, por tanto, similar al que impera ahora en España. En aquel momento, desde el punto de vista práctico, el sistema no constituía un problema para las finanzas públicas ya que la edad de jubilación se situó en los 65 años y la esperanza de vida por aquel entonces rondaba los 45 años de media.

91 años

En la práctica, por tanto, era fundamentalmente un impuesto al trabajo con ingresos netos para el Estado, porque eran pocos los que llegaban o superaban la edad legal para convertirse en pensionista. De hecho ciertos estudios consideran, haciendo un paralelismo entre una época y otra, que la jubilación equiparable ahora con los 65 años de 1881 son los 91.

Los 91 es una edad a la que en estos momentos no es raro encontrar personas que siguen viviendo y cobrando la pensión, es decir que pueden disfrutarla cerca de 30 años. Además del aumento de la calidad de vida, el número de perceptores también va a crecer en los próximos años con la llegada a la jubiación de los 'babyboomer', la numerosas generación de los años sesenta.

Boomers

Algunos de ellos ya han empezado a copar el sistema, además con prestaciones más elevadas que sus antecesores. Por ejemplo, en 2024 se incorporaron al sistema 536.913 personas en España, mientras que lo dejaron 385.886. La distancia es de casi 150.000. En los ocho primeros meses de este 2025 la tendencia es muy similar: 344.532 altas por 263.780 bajas.

La Seguridad Social no informa del desagregado por autonomías en los datos antes mencionados, pero en otros, sí. De esta forma, la Comunitat Valenciana tenía al cierre de septiembre de 2025 un total de 961.170 pensionistas, 236 más que en agosto, 15.425 más que un año antes, 101.080 más que en el mismo mes de 2015 y 160.962 por encima de la cifra que tenía quince años atrás.