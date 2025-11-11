Empresas
Bimba y Lola ficha al exCEO de Tous para su consejo de administración
Carlos Soler-Duffo se incorporará el año que viene a la compañía gallega
Ha formado parte de L'Oreal, Punt Roma y Marionnaud, entre otras firmas
R. V.
La empresa gallega de moda Bimba y Lola anunció este martes que el próximo año incorporará a su consejo de administración al exconsejero delegado (CEO) de Tous, Carlos Soler-Duffo. La compañía, que afronta su vigésimo aniversario, destaca en un comunicado el "valiosísimo bagaje en el sector de la moda" de Soler-Duffo, así como, "muy especialmente" su experiencia en llevar una marca a "establecerse y consolidarse a nivel internacional".
Soler-Duffo estuvo ligado más de 13 años a Tous, de la que fue consejero delegado entre marzo de 2019 y septiembre de 2025. Previamente, formó parte de L'Oreal, Punt Roma y Marionnaud, entre otras compañías.
Para Uxía Domínguez, fundadora, junto a su hermana María, de Bimba y Lola y presidenta de la compañía, la incorporación de Soler-Duffo al consejo de administración "aporta un enorme valor y conocimiento de primer nivel sobre cuestiones esenciales para seguir cumpliendo los objetivos del plan estratégico".
- El PSOE denuncia el abandono de 'toneladas' de víveres y productos de limpieza que no se repartieron tras la dana
- Compromís denuncia que los maceteros verdes de la plaza del Ayuntamiento de València están abandonados en un solar
- El racista del sector 5 de Mestalla: '¡Negro de patera! ¡Vete al Bioparc!
- Fallece en Sicilia la joven de Requena que denunció a su tío ante la sospecha de que la envenenaba
- Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: 'Es lo de siempre, por lo de la foto”
- Localizan con vida en Algemesí al francés que llevaba siete meses desaparecido
- La ‘herencia’ de Mazón a las rentas altas: perdona 65 millones entre Patrimonio y Sucesiones en 2026
- Fin a los billetes baratos de alta velocidad entre València y Madrid