La CEV reconoce la labor preventiva de S2 Grupo y AgroFresh en sus Premios LLUM

S2 Grupo y Agrofresh han sido distinguidas hoy con los Premios LLUM, los galardones que concede la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) para reconocer la excelencia en la gestión de la prevención de riesgos laborales entre las empresas de la Comunitat Valenciana. El acto de entrega de esta 17ª edición se ha celebrado en el marco de la feria Laboralia, cita en la que se ha distinguido a S2 Grupo en la categoría Trayectoria Empresa Segura, y a Agrofresh, en la categoría Trayectoria Empresa Segura-Pyme.

El presidente de la CEV, Vicente Lafuente, quien ha inaugurado el acto, se ha mostrado orgulloso de “comenzar mi etapa al frente de la confederación abriendo una jornada que pone en valor el compromiso de nuestras empresas con la seguridad y la salud laboral” y ha subrayado “que la gestión preventiva es clave tanto para la competitividad como para el bienestar del tejido empresarial valenciano”, según ha informado la organización en un comunicado.

Ley

Lafuente ha hecho referencia en su discurso al treinta aniversario de la ley de prevención de riesgos laborales “que situó la seguridad y la salud de las personas en el centro de la gestión empresarial”; así como a la aprobación el pasado marzo de la Estrategia Valenciana de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral 2025-2029 “un hito fruto del diálogo social tripartito” con el que “seguir trabajando para mejorar los índices de siniestralidad laboral en la Comunitat Valenciana”.

Lafuente también ha expresado su preocupación “por la gravedad que representa el fenómeno del absentismo en nuestra Comunidad”, lamentando que “este fenómeno cuente con el beneplácito de algunos organismos administrativos, pese a su impacto económico tanto en las empresas como en el erario público”. En este contexto, ha reafirmado el compromiso de la CEV para colaborar en la búsqueda de soluciones, en el marco de la concertación social, articulando medidas que mejoren la gestión de la incapacidad temporal desde las perspectivas sanitaria y económica, con la colaboración imprescindible de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social.

El acto ha sido clausurado por el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira.