COGITI Valencia agradece la labor y compromiso de Angélica Gómez, que deja su cargo como vicedecana

Angélica Gómez ha presentado su dimisión como vicedecana del Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI Valencia), dando paso a una remodelación en la actual Junta de Gobierno.

Gómez inició su vinculación con el Colegio en 2009, pero no fue hasta el 9 de mayo de 2016 que tomó posesión como decana del COGITI Valencia, relevando a José Luis Jorrín. Su llegada marcó un hito histórico en la institución, al convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de decana en un colegio de ingenieros técnicos industriales, tradicionalmente dominado por hombres.

El actual decano del COGITI Valencia, Tomás Játiva, ha querido expresar su reconocimiento y agradecimiento por la labor desarrollada por Gómez durante todos estos años, “Angélica ha sido un gran apoyo desde el minuto uno. Su compromiso, su experiencia y su visión han sido fundamentales para el Colegio y para mí personalmente desde el acto de toma de posesión hace ahora un año. Tal y como ella misma expresó en aquel momento, se comprometió a permanecer en la junta de gobierno como máximo dos años para facilitar una transición ordenada y acompañar al nuevo equipo, antes de poner punto final a esta etapa. Le agradezco de corazón todo lo que ha aportado y la dedicación con la que ha servido al COGITI Valencia durante todos estos años.” Durante sus ocho años de liderazgo, Angélica Gómez impulsó una gestión basada en la cercanía, la colaboración y la modernización. Constituyó la Junta de Gobierno con mayor representación femenina de todos los colegios de ingenieros técnicos industriales de España (36,3%) y desarrolló líneas estratégicas centradas en la igualdad de género, la formación continua de los colegiados, la colaboración con la administración pública para agilizar procedimientos y la lucha contra el intrusismo profesional.

A lo largo de su trayectoria, Angélica Gómez también ha ocupado distintos cargos de relevancia en el ámbito de la ingeniería como presidenta de la Mesa de la Ingeniería Valenciana (MIV). Asimismo, es propulsora del movimiento Womanation, un proyecto que promueve la igualdad real, el liderazgo femenino y la visibilidad de la mujer en los sectores técnicos y de innovación, a través del cual ha colaborado activamente en iniciativas de empoderamiento, mentoring y creación de redes profesionales de mujeres, consolidándose como una referente en el impulso del talento femenino en la ingeniería.

Gómez ha sido siempre una firme defensora del papel de la mujer ingeniera, aprovechando su posición de liderazgo para poner en valor el talento femenino en todos los espacios posibles —ya fuera a través de eventos, proyectos de divulgación o representación institucional—.

Angélica Gómez junto a la Junta de Gobierno del COGITI Valencia / ED

Entre sus iniciativas más destacadas se encuentran la celebración del Día de la Mujer Ingeniera y la organización en Valencia de la exposición itinerante “Mujeres ingenieras de éxito”, de la UAITIE (Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial de España).

La exposición estaba compuesta por diferentes paneles con una fotografía de cada ingeniera, una descripción de sus logros profesionales y una ilustración realizada por el artista Marcos Balfagón, que reflejaba visualmente su trayectoria. El objetivo de la muestra era dar a conocer mujeres ingenieras cuyo trabajo ha marcado el camino de la ingeniería a lo largo de la historia hasta nuestros tiempos. Además, la exposición estaba viva, ya que crecía en cada provincia que visitaba, incorporando nuevas profesionales referentes en su sector.

El proyecto buscaba combatir la escasez de mujeres en las disciplinas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), que supone un desaprovechamiento de talento y creatividad clave para la innovación y el desarrollo tecnológico.

La exposición “Mujeres ingenieras de éxito” se integraba, además, dentro del proyecto educativo “Yo, Ingeniera”, una iniciativa impulsada por Angélica Gómez desde el COGITI Valencia. Este programa llevaba la ingeniería a los centros educativos de una forma divertida y didáctica, mediante charlas y talleres dirigidos a estudiantes de 3º y 4º de la ESO, en los que mujeres ingenieras explicaban su experiencia profesional y mostraban que la ingeniería no es una profesión exclusiva para hombres. ‘Yo, Ingeniera’ era un proyecto itinerante que se realizaba bajo demanda de los colegios y centros docentes, con el fin de despertar vocaciones y fomentar el empoderamiento femenino en el ámbito técnico.

Desde el Colegio, se reconoce y agradece la extraordinaria aportación de Angélica Gómez, tanto en su etapa como decana como a lo largo de toda su trayectoria colegial. Su implicación constante, su capacidad para construir consensos y su apuesta por una ingeniería más inclusiva han contribuido decisivamente a hacer del COGITI Valencia una institución más abierta, moderna, participativa e igualitaria.