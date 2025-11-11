Exoesqueletos e inteligencia artificial, claves para mejorar la salud laboral

De los exoesqueletos a la inteligencia artificial (IA). El futuro de la salud laboral de los empleados más expuestos a los trabajos físicos (construcción, metalurgia, minería o almacenes, entre otros) pasa por el uso de esos armazones mecánicos dotados de articulaciones que permiten el movimiento de brazos y piernas humanas para trabajar mejor y con menos esfuerzo. Además, las empresas avanzan a marchas forzadas en la digitalización en los procesos de prevención de riegos laborales de la mano de la inteligencia artificial. Así lo aseguran algunas de las empresas que estos días participan en Laboralia, certamen organizado por Feria València, que ocupa cerca de 5.000 metros cuadrados de superficie y 34 expositores directos.

Precariedad laboral y accidentes de trabajo son dos variables que casi siempre están asociadas. Y es que la Comunitat Valenciana no consigue reducir la siniestralidad en sus centros de trabajo tras acumular 35.418 casos entre enero y agosto de 2025, de los que 45 han sido mortales y 251, graves. Estas cifras de accidentes totales en la autonomía, según constata un informe publicado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, representan un incremento de casi el 10% respecto al mismo período de tiempo de 2021, es decir, el período pospandemia, cuando se recuperó la normalidad en la actividad de las empresas e instituciones.

La citada IA, según cuentan desde la dirección de Laboralia, está ayudando a identificar riesgos y predecir accidentes mediante el análisis de datos en tiempo real, la automatización de tareas repetitivas y la monitorización constante de las condiciones de trabajo. Esto permite, según los expertos consultados, "pasar de una estrategia reactiva a una proactiva en seguridad, ya que la IA puede analizar expresiones faciales para detectar fatiga o usar sensores para monitorear el entorno laboral y el estado físico de los empleados".

Alianzas de empresas

En busca de reducir esas cifras de siniestralidad en el ámbito del trabajo, las empresas valencianas impulsan alianzas estratégicas con vistas a ampliar la gama de productos de seguridad combinando innovación, calidad y cercanía al cliente profesional. En este sentido, "el estudio de cargas y exigencias de los puestos de trabajo se refuerza mediante herramientas que permiten enriquecer perfiles ocupacionales", asegura un estudio elaborado por Feria València.

Un simulador de riesgos en el ámbito del trabajo, en un pabellón de Laboralia. / Levante-EMV

Además, se está poniendo en valor la digitalización de los procesos de gestión de equipos de protección individual (EPI) y de instalaciones de seguridad, con plataformas que permiten la identificación mediante códigos dinámicos, seguimiento de entregas, alertas de caducidad y trazabilidad completa. Para los trabajos en altura o en cubiertas industriales, se apuesta por soluciones completas de protección anticaídas y colectivas (escaleras de gato, barandillas, líneas de vida), así como sistemas de acceso controlado a zonas peligrosas sin batería, reforzando la vigilancia del entorno de trabajo.

Dispositivos asequibles

Entre las alianzas empresariales en el campo de la salud laboral destaca una muy reciente. Mediterrània de Prevenció y FAL Calzados de Seguridad (con fábrica en Arnedo, La Rioja) han sellado una alianza estratégica para fortalecer su presencia en la Comunitat Valenciana para impulsar nuevos productos, entre estos los exoesqueletos de la línea 'Muscle Suit Series', desarrollados por Healthy Suits. Estos son reconocidos mundialmente por ser los más funcionales y asequibles del mercado, ya que estos dispositivos reducen significativamente la carga en la zona lumbar y optimizan el rendimiento en actividades como la manipulación de cargas, logística, agricultura, montaje y mantenimiento industrial o atención sociosanitaria, entre otros sectores.