Medio millar de jóvenes valencianos piden ayudas de hasta 80.000 euros al Consell para ser agricultores

La Generalitat quiere frenar el abandono del campo valenciano. La Conselleria de Agricultura ha recibido hasta la fecha un total de 677 solicitudes de ayudas para jóvenes y nuevos agricultores (que se elevan hasta 80.000 euros por persona), destinadas a fomentar el relevo generacional y garantizar la sostenibilidad del sector agrario valenciano. De estas solicitudes, según ha asegurado la administración autonómica, 540 corresponden a jóvenes agricultores y 137 a nuevos agricultores. Según el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, “estas ayudas son una herramienta clave para garantizar el relevo generacional en el campo y asegurar la continuidad de la actividad agrícola en nuestras comarcas rurales”.

Barrachina ha realizado estas declaraciones durante la presentación del balance de subvenciones a este colectivo a los representantes de las principales organizaciones profesionales agrarias y cooperativas de la Comunitat Valenciana. En el encuentro han participado Cristóbal Aguado, presidente de AVA-Asaja; José Vicente Andreu, presidente de Asaja Alicante; Luis Fernando García, secretario general de CCPV-COAG; Paco Benavent, secretario de organización de la Unió Llauradora; y Cirilo Arnandis, presidente de Cooperatives Agro-alimentàries. La inversión global para esta iniciativa del Consell asciende a 29 millones de euros.

Un agricultor pulveriza una explotación de naranjos de Castellón. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Incentivos

Las ayudas contemplan incentivos de hasta los citados 80.000 euros para jóvenes de entre 18 a 40 años que se inicien en el sector agrario, así como de hasta 70.000 euros para aquellos de entre 41 y 56 años que se incorporen como nuevos agricultores o ganaderos. Entre los jóvenes agricultores, Valencia concentra el mayor número de solicitudes con 292, seguida de Castellón con 147 y Alicante con 96. Además, se han registrado 5 solicitudes en otras provincias. En cuanto a los 137 nuevos agricultores, Valencia lidera las solicitudes con 72, seguida de Alicante con 32, y Castellón con 30. Se han registrado, además, 3 en otras provincias.

Mujeres en el campo

La convocatoria de ayudas a jóvenes agricultores refleja un amplio interés por parte de hombres y mujeres en incorporarse al sector. En total, se han presentado 376 solicitudes de hombres, 160 de mujeres, además de 4 sin especificar. En el caso de las ayudas destinadas a nuevos agricultores, se han contabilizado 74 solicitudes presentadas por mujeres y 63 por hombres, una cifra que evidencia la implicación creciente de la mujer en el campo y en la modernización de la actividad agraria.