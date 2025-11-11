La renovación en la patronal autonómica CEV solo llega desde Alicante

Se puede decir que menos en la cúspide de la cúpula y en Alicante, el relevo en la presidencia de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) apenas ha comportado cambios. De los 51 vocales del comité ejecutivo que acompañaron a Vicente Lafuente en su candidatura a suceder a Salvador Navarro en las elecciones celebradas el jueves de la semana pasada, solo doce son caras nuevas y la mayoría de ellos (8) corresponden a la provincia situada más al sur.

Candidatura

La opción de Lafuente, presidente de la poderosa patronal del metal Femeval desde 2005 y vicepresidente de la CEV desde el mismo año, triunfó rápidamente nada más formularse impulsada por un grupo de dirigentes en algunos casos con cuentas pendientes con Navarro tras catorce años de mandato, aunque uno de los factores que más pesó, al menos en el ánimo del nuevo presidente, fue el temor a una ruptura de la organización por el malestar de los empresarios alicantinos con su antecesor. También se adujo que era un movimiento contrario al presidencialismo de Navarro y en pos de la coralidad en la toma de decisiones, como expresó el pasado jueves Lafuente.

Eva Blasco preside CEV Valencia / Germán Caballero

Así las cosas, la candidatura al comité ejecuivo, que el nuevo dirigente no quiso hacer pública hasta el último momento, es meramente continuista. El ejemplo más claro está en Valencia, la que aporta más plazas. De los 25 vocales que le corresponden solo tres son nuevos -Emi Boix (Ivefa), Encarnación Gaspar (máquinas recreativas) y Fernando Gastaldo (metal)- y hay que citar que entre los que no siguen se encuentra el propio Navarro. En el caso de Castelló, los cambios son incluso menores: uno de diez vocales.

César Quintanilla, nuevo presidente de CEV en Alicante / Germán Caballero

Donde la renovación coge auténtico cuerpo es en Alicante, que cambia la mitad de sus representantes. Tiene 16 y solo siguen ocho. Entre los que no están se encuentra el anterior presidente de la organización en esa provincia -Joaquín Pérez- y entre las nuevas incorporaciones la más desatacada sin duda es la del presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, el principal enemigo de Salvador Navarro en el mundo empresarial de la Comunitat y buen amigo del presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, a quien se atribuye parte de culpa en la caída del ex líder de la CEV, quien en dos semana pasó de adelantar las elecciones dos meses con la intención de renovar el mandato a verse descabalgado.

Uepal

Quintanilla se ha rodeado de vocales procedentes de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal), una entidad que de alguna forma discute a la CEV la representación de ese colectivo de ese territorio. Uno de los objetivos de Lafuente es serenar los ánimos con Alicante. Lo que está por ver es cómo va a hacerlo y sobre todo hasta dónde va a llegar, es decir si va a ceder más autonomía a Alicante y Castellón o mantendrá el 'status quo'.