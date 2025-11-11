Paprec refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en la Ecofira 2025

Ecofira es el evento de referencia para conocer las soluciones más innovadoras en el tratamiento de residuos, reciclaje y economía circular, así como en limpieza viaria y control de emisiones. Cada año reúne a empresas, entidades públicas y profesionales que persiguen un mismo objetivo: una gestión ambiental más eficiente. Tras el aplazamiento de la anterior edición, a consecuencia de la dana del 29 de octubre que afectó a la provincia de Valencia, esta cita clave en innovación medioambiental regresa con más fuerza.

Paprec Group, una de las primeras empresas de reciclaje y uno de los tres grandes actores de la gestión de residuos y producción de energía verde, estará presente, un año más, en esta Ecofira 2025, que se celebrará del 11 al 13 de noviembre en Feria Valencia, reafirmando así su compromiso con la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la colaboración público-privada para avanzar hacia un modelo de economía circular real y eficaz.

Una aventura industrial

La empresa familiar nació en 1994, en la localidad de La Courneuve en los alrededores de París. Su fundador, Jean-Luc Petithuguenin, consiguió convertir una pyme de 40 empleados especializada en el reciclaje de papel y cartón en el gran grupo que es hoy en día Paprec, con 18.000 empleados y 3.500 millones de euros de facturación.

Paprec España se creó a principios de 2022, en Madrid, con el objetivo de ampliar la presencia en Europa. Esta estrategia de implantación se basó en dos ejes: la creación de una estructura regional para dar respuesta a licitaciones públicas y privadas y a través de crecimiento inorgánico. En tan solo 3 años, Paprec España cuenta con más de 2.000 empleados repartidos por todo el territorio.

El objetivo es seguir apostando por reforzar su presencia para estar cada vez más cerca de clientes públicos y privados, así como de las zonas industriales generadoras de residuos. Esta estrategia ha llevado a la filial española a conseguir importantes adjudicaciones de concursos de recogida y limpieza viaria con excelentes puntuaciones técnicas y en paralelo hacerse con plataformas locales de tratamiento por todo el territorio nacional.

Gran implantación en el territorio

En la Comunitat Valenciana, el Grupo Paprec cuenta con una fuerte implantación en el territorio. En 2022 se arrancó Paprec Recimed (Reciclados y Servicios del Mediterráneo), dedicada al tratamiento de residuos industriales no peligrosos, y Paprec Eco Actrins, focalizada en la recogida de residuos domésticos e industriales. Posteriormente, llegó CTR Mediterráneo (Centro de Tratamiento de Residuos del Mediterráneo), especializada en la gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos.

Paprec desplegó un dispositivo sin precedentes tras la dana. / Paprec

Esta estructura permitió a la compañía desplegar una respuesta humana y técnica sin precedentes tras la dana que afectó gravemente a la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024. Ante la magnitud del desastre, Paprec movilizó más de un centenar de operarios especializados, maquinaria pesada, vehículos de gran capacidad e infraestructuras logísticas y de tratamiento adaptadas a la urgencia.

Paprec participó en las labores de limpieza y tratamiento de residuos tras la dana en la provincia de Valencia. / Paprec

La Generalitat Valenciana adjudicó, por vía de emergencia, un contrato global valorado en 178,95 millones de euros para el tratamiento de más de 1,5 millones de toneladas de residuos, cifra equivalente a la producción anual de toda la Comunitat Valenciana. En este marco, Paprec asumió el lote 3, que comprendía el Centro de Transferencia de Picassent y los Puntos de Acopio Local de Algemesí, Silla y Alberic, además de la atención a 35 municipios especialmente afectados. Como resultado, Paprec Servicio Ambiental gestionó más de 300.000 toneladas de residuos en una de las actuaciones más complejas y ambiciosas realizadas en España en materia de gestión ambiental, destacando la eficacia del modelo de colaboración público-privada y la capacidad operativa del grupo ante situaciones de emergencia.