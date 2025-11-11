El Consell incorpora a 40 funcionarios para desbloquear los parques renovables

El Consell acaba de incorporar a cuarenta funcionarios para desbloquear los parques renovables que llevan años esperando la autorización administrativa. El cambio legislativo aprobado por el Consell en verano de 2024 para agilizar la aprobación de los proyectos se topó con la carencia de funcionarios para tramitar las plantas ante la desesperación de los promotores. Marcos J. Lacruz, presidente de la asociación valenciana de empresas renovables (Avaesen), subrayó ayer que el refuerzo es "una excelente noticia".

El secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo de la Generalitat, Felipe Carrasco, anunció ayer la incorporación de los cuarenta nuevos técnicos especializados para reforzar la tramitación de los proyectos renovables en el Energy Global Expo & Congress (EGEC 2025) que se celebra hasta mañana en Feria València. "Queremos proyectos líderes y referentes en la Comunitat Valenciana. Este es un sector multiplicador que genera empleo, vertebración territorial y atrae nuevas inversiones", subrayó Carrasco.

Los promotores están desesperados por el tapón burocrático, ya que algunos parques acumulan un retraso de seis años. La situación es especialmente dura en la provincia de Castellón porque hasta ahora prácticamente no había personal para tramitar los expedientes, aunque el bloqueo también se ha producido en Valencia y en menor medida en Alicante. El presidente de la patronal de renovables celebró el refuerzo, aunque advirtió de que los técnicos "acaban de incorporarse y necesitan un periodo de adaptación".

6.000 megavatios

La Administración autorizó en 2024 un total de 56 plantas fotovoltaicas con una potencia agregada de 1.539,2 MW. La cifra supone más del doble de la potencia de 594 MW de los parques valencianos que ya están conectados a la red. Las nuevas plantas acercan el objetivo del Consell de llegar a los 6.000 MW de potencia fotovoltaica en 2030 para cumplir con los compromisos de descarbonización marcados por la Unión Europea.