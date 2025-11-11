Una startup tecnológica relacionada con la rehabilitación y una tesis doctoral sobre la demencia, ganadoras de la segunda edición de los Premios Savia Innova 2025

Savia Residencias, la empresa líder en atención residencial para personas mayores en la Comunitat Valenciana, ha concluido este martes la resolución de la segunda edición de los Premios Savia Innova, un certamen por el que la red de centros residenciales ha apostado por el reconocimiento al emprendimiento, la investigación y el mundo académico y universitario.

Un jurado de expertos en emprendimiento, innovación e investigación académica ha sido el encargado de designar a los ganadores. Este ha proclamado como empresa ganadora de la categoría ‘Savia Emprende’ a la startup Improfit.ai, la cual ha desarrollado una plataforma tecnológica, basada en visión por computación e inteligencia artificial, que proporciona herramientas interactivas dirigidas a la rehabilitación y neurorrehabilitación con el objetivo de mejorar la calidad de la vida de las personas mayores.

La empresa, integrada en la prestigiosa asociación tecnológica Barcelona Health Hub, cuenta con un amplio equipo de profesionales relacionados con distintas áreas de la ingeniería (industrial, biomedicina, informática y visión por computación). Promueve un asesoramiento experto en materia sanitaria, liderado por su CEO Andreu Casadellà. Como parte del reconocimiento a esta solución, además de un premio económico de 3.000 euros, Improfit podrá desarrollar e integrar su tecnología en Savia Residencias, junto con la colaboración de su partner tecnológico ISECO Sistemas Tecnológicos.

Por otro lado, la ganadora de la convocatoria ‘Savia Investiga’ ha sido la tesis doctoral elaborada por Diana Ortega Cruz, Doctora en Neurociencia Clínica e Ingeniera biomédica por la Universidad Politécnica de Madrid. Su proyecto, desarrollado durante varios años de intenso trabajo, incluyendo una estancia en el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), aborda el estudio de la demencia y trata de profundizar en las posibilidades de una detección precoz de la enfermedad antes de que se manifiesten los primeros síntomas, además de una mejora en la precisión del diagnóstico de cada tipo de demencia. La ganadora de esta convocatoria recibirá un premio económico de 2.000 euros.

“En esta segunda edición, Savia Innova ha tratado de reconocer y poner en valor a los colectivos de emprendedores, investigadores y jóvenes estudiantes como generadores de propuestas de valor para nuestro sector”, explica Alfredo Sanmartín, director financiero y responsable del Comité de Innovación de Savia.

Los ganadores de ambas categorías recibirán su galardón en el IV Foro SaviAvanza el próximo 14 de noviembre en la Fundación Bancaja, que supondrá un nuevo encuentro profesional. En esta edición, la jornada pone el foco en el abordaje de la demencia, contando con la presencia del prestigioso catedrático de neurología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, D. Álvaro Pascual-Leone.

“Para todos los que formamos parte de Savia es un verdadero honor y un orgullo que una figura como Álvaro Pascual-Leone, valenciano y referente mundial en el campo de la neurología, haya aceptado nuestra invitación para participar en el IV Foro SaviAvanza”, explica Gerardo Cruz, Director General de Savia.

En línea con el impulso a la innovación, Savia Residencias quiso despertar también el espíritu emprendedor de los más jóvenes celebrando el pasado octubre su primer hackathon dirigido a estudiantes universitarios. Tras una intensa jornada de trabajo y éxito en convocatoria, el equipo ganador propuso una solución para mejorar el descanso nocturno de las personas usuarias en las residencias Savia.

Oficinas centrales de Savia residencias