El sector turístico, al borde del lleno por la carrera de motos de Cheste

El sector turístico espera un fin de semana de récord los próximos viernes y sábado gracias a la celebración en Cheste del Gran Premio de Motocilismo. Tanto hoteleros como dueños de restaurantes prevén una masiva afluencia a sus establecimientos de los visitantes que concita este evento deportivo, que el año pasado no pudo celebrarse como consecuencia de la dana.

Según los datos del sondeo que realizó el viernes de la pasada semana en la planta hotelera de la capital autonómica la Fundació Visit València, en la que participa el ayuntamiento de la ciudad junto a otras entidades como la Cámara o la Feria, "se prevé una ocupación media para las noches del viernes y el sábado del 87,5%. La noche con mayor ocupación será el viernes (88%). El precio medio de las dos noches es de 215,16 euros. La noche del sábado supera en más de 20 euros a la del viernes".

Noviembre

Estos datos están muy por encima de lo que viene siendo habitual en un mes de noviembre. Por ejemplo, en 2023, equiparable dado que en el ejercicio posterior este evento deportivo no se celebró en Cheste por la dana que había ocurrido el 29 de octubre de 2024, la ocupación hotelera estuvo en el 76,5 %, al menos once puntos por debajo de lo que estará en este próximo fin de semana. De todas formas, desde Visit València se prevé llegar al 100 % en los hoteles de la ciudad, porque es lo que suele suceder cuando la ocupación ya roza el 90 % una semana antes.

Entrada a un hotel de València en una imagen de archivo / Francisco Calabuig

Por su parte, la secretaria general de la patronal hotelera de la Comunitat Valenciana (Hosbec), Nuria Montes, confirma las excelentes expectativas para este próximo fin de semana. Coindice en que la ciudad de València se situará en lo que se conoce como "lleno técnico", es decir que la ocupación se situará entre el 90 % y el 95 %, y que esos niveles se extenderán a toda su área metropolitana e incluso a municipios ubicados a una distancia de unos 50 kilómetros a la redonda y en este sentido ha mencionado ciudades como Cullera, Gandia o Sagunt, cuyos hoteles estarán abarrotados de aficionados a las motos.

Restaurantes

Las percepciones son similares en la hostelería, donde esperan "un impacto positivo", según explican desde Hostelería de Valencia tras realizar ayer un sondeo entre sus asociados. "La afluencia de interesados en la competición que se desplazan a verla repercute en la ocupación y las reservas de los establecimientos de la ciudad. Al realizarse en fin de semana, algunos no ven impacto porque ya tienen la agenda llena, pero coinciden en que aumenta la presencia de clientes en general", afirman en la organización.

"También lo hace durante la semana previa, en la que se ve un mayor movimiento por la gente que aprovecha el desplazamiento para explorar y conocer la ciudad durante los días previos al evento deportivo", concluye la entidad antes de añadir que, respecto al año pasado, cuando no se celebró la carrera por la dana, "coinciden en que se notó la falta de clientes, sumándose este factor al parón que ya de por sí supuso en la afluencia hostelera la catástrofe. Sin embargo, hay una sensación entre ellos de que precisamente por lo sucedido el año anterior, los visitantes vendrán con más ganas y el impacto será aún mayor que en otros años".