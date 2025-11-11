València acoge el evento Energy Global Expo & Congress para impulsar la transición energética

València se convertirá desde este martes al 13 de noviembre al jueves en el epicentro del sector energético nacional con la celebración de Energy Global Expo & Congress (EGEC 2025), impulsado por Feria València, Avaesen y el Clúster de la Energía de la Comunitat Valenciana, con el apoyo de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.

EGEC 2025 consolida su posición como el encuentro de referencia sobre energías renovables, innovación tecnológica, sostenibilidad e integración territorial, reuniendo a líderes empresariales, institucionales, académicos y emprendedores para compartir soluciones reales ante los grandes desafíos del sector.

Innovación, talento y territorio

La edición de 2025 refuerza el carácter plural y dinámico del evento con dos grandes escenarios —Main Stage e Innovation Stage—, donde se abordarán las temáticas más relevantes de la actualidad energética: transición justa, almacenamiento, hibridación tecnológica, agrovoltaica, digitalización, eficiencia, comunidades energéticas y retos regulatorios, entre otros.

El congreso contará con la participación de más de 100 ponentes de primer nivel nacional e internacional, y se complementará con un amplio programa de actividades paralelas que incluye la plataforma B2B de encuentros profesionales, el hackathon universitario, la convocatoria de startups energéticas y espacios de innovación abierta para fomentar la colaboración público-privada y el intercambio de conocimiento.

Entre las ponencias destacadas del evento, Claire Simeone, veterinaria especializada en mamíferos marinos, conferenciante TED y fundadora de Sea Change Health, ofrecerá su visión sobre “Blue Economy: el papel de los océanos en la transición energética”. Samira Khodayar, directora de Meteorología y Cambio Climático en el CEAM, abrirá Cities Revolution con la conferencia “Cambio climático en el Mediterráneo: desafíos para un futuro sostenible”. Por su parte, el arquitecto y urbanista José María Tomás Llavador reflexionará sobre “Urbanismo y resiliencia: cómo se rediseñan las ciudades”, explorando el papel del diseño urbano ante los retos climáticos y sociales.

Además, la III Noche de la Energía, que se celebrará el martes 11 por la tarde, se consolidará como el gran encuentro social del ecosistema energético español. Durante la gala se reconocerá la trayectoria y las mejores iniciativas del año con los Premios EGEC 2025, en siete categorías vinculadas a innovación, sostenibilidad y liderazgo.

Una feria al servicio del futuro energético

EGEC 2025 ofrecerá un espacio donde convergen empresa, conocimiento e innovación para avanzar hacia un modelo energético más competitivo y descarbonizado. Como señala Marcos J. Lacruz, presidente de Avaesen: “EGEC 2025 llega en un momento decisivo para el sector. Es mucho más que un congreso: es un punto de encuentro para impulsar proyectos, conectar talento y acelerar la transición energética. València volverá a ser el lugar donde se diseña el futuro energético del país”.

Ecosistema energético

Por su parte, Ricardo Romaguera, presidente del Clúster de la Energía de la Comunitat Valenciana, destaca que: “El ecosistema energético necesita puntos de encuentro como EGEC’25 para acelerar el desarrollo de proyectos, fomentar la colaboración público-privada y facilitar que las empresas encuentren socios estratégicos. La energía ya no es solo un recurso, es la base del desarrollo humano y económico".