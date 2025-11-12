BBVA impulsa la expansión internacional de casi 14.000 pymes del valencianas hasta septiembre

BBVA ha acompañado a casi 14.000 pequeñas y medianas empresas de la Comunitat Valenciana en su proceso de internacionalización, hasta septiembre de 2025, "impulsando su competitividad y presencia en nuevos mercados. El banco pone a disposición de las pymes una solución integral para que puedan analizar su potencial exportador, identificar oportunidades y gestionar su estrategia comercial en el exterior de forma sencilla, ágil y digital", según ha informado en un comunicado.

En línea con su "objetivo de potenciar el crecimiento y la competitividad de las empresas españolas, BBVA complementa este acompañamiento con soluciones innovadoras que simplifican el proceso de internacionalización. Entre las herramientas disponibles destacan un test de autodiagnóstico exportador, que permite a las empresas conocer su grado de preparación para operar en el exterior y una herramienta que recomienda los mercados más adecuados según el producto o servicio de cada compañía, ambos ofrecidos por Oftex, en virtud del Convenio de colaboración suscrito con el banco".

Identificación

Además, las pymes pueden acceder a un servicio de identificación de clientes internacionales y a la gestión comercial de las oportunidades generadas. Estas soluciones ayudan a las empresas a definir y ejecutar su hoja de ruta internacional con el apoyo de expertos en comercio exterior.

Para aquellas compañías que buscan ampliar su red de proveedores o explorar nuevas cadenas de suministro, "el cliente tendrá a su disposición un identificador de proveedores internacionales y un servicio de consultoría personalizada sobre comercio exterior”, según la citada nota.