BBVA impulsa la expansión internacional de casi 14.000 pymes del valencianas hasta septiembre
La entidad financiera acompaña a las firmas con soluciones innovadoras que simplifican el proceso para salir al exterior
BBVA ha acompañado a casi 14.000 pequeñas y medianas empresas de la Comunitat Valenciana en su proceso de internacionalización, hasta septiembre de 2025, "impulsando su competitividad y presencia en nuevos mercados. El banco pone a disposición de las pymes una solución integral para que puedan analizar su potencial exportador, identificar oportunidades y gestionar su estrategia comercial en el exterior de forma sencilla, ágil y digital", según ha informado en un comunicado.
En línea con su "objetivo de potenciar el crecimiento y la competitividad de las empresas españolas, BBVA complementa este acompañamiento con soluciones innovadoras que simplifican el proceso de internacionalización. Entre las herramientas disponibles destacan un test de autodiagnóstico exportador, que permite a las empresas conocer su grado de preparación para operar en el exterior y una herramienta que recomienda los mercados más adecuados según el producto o servicio de cada compañía, ambos ofrecidos por Oftex, en virtud del Convenio de colaboración suscrito con el banco".
Identificación
Además, las pymes pueden acceder a un servicio de identificación de clientes internacionales y a la gestión comercial de las oportunidades generadas. Estas soluciones ayudan a las empresas a definir y ejecutar su hoja de ruta internacional con el apoyo de expertos en comercio exterior.
Para aquellas compañías que buscan ampliar su red de proveedores o explorar nuevas cadenas de suministro, "el cliente tendrá a su disposición un identificador de proveedores internacionales y un servicio de consultoría personalizada sobre comercio exterior”, según la citada nota.
- El PSOE denuncia el abandono de 'toneladas' de víveres y productos de limpieza que no se repartieron tras la dana
- Fin a los billetes baratos de alta velocidad entre València y Madrid
- Fallece en Sicilia la joven de Requena que denunció a su tío ante la sospecha de que la envenenaba
- El gobierno de Catalá asegura los maceteros y los olivos retirados de la plaza Ayuntamiento 'no están abandonados
- El gobierno niega el abandono de donaciones de la dana y que haya productos de primera necesidad
- Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: 'Es lo de siempre, por lo de la foto”
- Pueblos de la dana y colegios se interesan por los maceteros y olivos de la plaza del Ayuntamiento de València
- La jefa de prensa de Emergencias: 'Todos sabíamos que era una situacion extraordinaria. No creo que estuviéramos en una burbuja en el Cecopi