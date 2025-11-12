Enrique Belda dimite como director general del puerto de València tras salida de varios ejecutivos

Enrique Belda ha comunicado al consejo de administración de la Autoridad Portuaria de València (APV) que presenta su renuncia al cargo tras algo menos de dos años como director general de la APV. La salida del número en el equipo de gobierno de Valenciaport se produce tras la salida de varios directivos de la entidad desde hace dos años por el malestar en las tareas de gestión interna de la APV.

El máximo órgano de gobierno de Valenciaport, que preside Mar Chao, aprobó en diciembre de 2023 el nombramiento como nuevo director general de la APV -con efectos a 1 de enero de 2024- de Enrique Belda Esplugues, que relevó en el cargo a Francesc Sánchez. Belda es doctor ingeniero de caminos por la Universitat Politècnica de Valencia (UPV), funcionario de carrera, con "reconocida experiencia en técnicas y gestión portuaria, amplia trayectoria en la alta dirección pública en el ámbito de la ingeniería, gestión de grandes operaciones migratorias a través de puertos, transformación digital e inteligencia artificial, y actualmente subdirector general de sistemas de información y comunicaciones para la seguridad del Ministerio de Interior", según destacó la APV en un comunicado al nombrarlo hace casi dos años.

Relevos en la dirección

Belda ocupaba desde 2012 el cargo de subdirector general de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad del Ministerio de Interior cuando fue nombrado director general de la APV. Y dirigió equipos de funcionarios y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Desde hace dos años, Valenciaport atraviesa tiempos convulsos. Más allá del malestar en la plantilla por la política de gestión del personal se suman las salidas en los puestos directivos y se ha producido una serie de nombramientos que están siendo investigados en los juzgados. Una de las áreas con problemas es la Comercial y Desarrollo de Negocio, donde hay varias vacantes por cubrir.

Otras salidas

Una de las últimas salidas ha sido la de la jefa de la Oficina Técnica y Planificación de la Autoridad Portuaria, Carmen García Vilar. También ha abandonado su puesto la que fuera jefa de Económico Financiero, María Jesús Calvo.