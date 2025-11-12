PUERTOS
Enrique Belda dimite como director general del puerto de València tras salida de varios ejecutivos
El cese voluntario del número dos de la APV acentúa la crisis interna de gestión en Valenciaport
Enrique Belda ha comunicado al consejo de administración de la Autoridad Portuaria de València (APV) que presenta su renuncia al cargo tras algo menos de dos años como director general de la APV. La salida del número en el equipo de gobierno de Valenciaport se produce tras la salida de varios directivos de la entidad desde hace dos años por el malestar en las tareas de gestión interna de la APV.
El máximo órgano de gobierno de Valenciaport, que preside Mar Chao, aprobó en diciembre de 2023 el nombramiento como nuevo director general de la APV -con efectos a 1 de enero de 2024- de Enrique Belda Esplugues, que relevó en el cargo a Francesc Sánchez. Belda es doctor ingeniero de caminos por la Universitat Politècnica de Valencia (UPV), funcionario de carrera, con "reconocida experiencia en técnicas y gestión portuaria, amplia trayectoria en la alta dirección pública en el ámbito de la ingeniería, gestión de grandes operaciones migratorias a través de puertos, transformación digital e inteligencia artificial, y actualmente subdirector general de sistemas de información y comunicaciones para la seguridad del Ministerio de Interior", según destacó la APV en un comunicado al nombrarlo hace casi dos años.
Relevos en la dirección
Belda ocupaba desde 2012 el cargo de subdirector general de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad del Ministerio de Interior cuando fue nombrado director general de la APV. Y dirigió equipos de funcionarios y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Desde hace dos años, Valenciaport atraviesa tiempos convulsos. Más allá del malestar en la plantilla por la política de gestión del personal se suman las salidas en los puestos directivos y se ha producido una serie de nombramientos que están siendo investigados en los juzgados. Una de las áreas con problemas es la Comercial y Desarrollo de Negocio, donde hay varias vacantes por cubrir.
Otras salidas
Una de las últimas salidas ha sido la de la jefa de la Oficina Técnica y Planificación de la Autoridad Portuaria, Carmen García Vilar. También ha abandonado su puesto la que fuera jefa de Económico Financiero, María Jesús Calvo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El PSOE denuncia el abandono de 'toneladas' de víveres y productos de limpieza que no se repartieron tras la dana
- Fin a los billetes baratos de alta velocidad entre València y Madrid
- Fallece en Sicilia la joven de Requena que denunció a su tío ante la sospecha de que la envenenaba
- El gobierno de Catalá asegura los maceteros y los olivos retirados de la plaza Ayuntamiento 'no están abandonados
- El gobierno niega el abandono de donaciones de la dana y que haya productos de primera necesidad
- Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: 'Es lo de siempre, por lo de la foto”
- Pueblos de la dana y colegios se interesan por los maceteros y olivos de la plaza del Ayuntamiento de València
- La jefa de prensa de Emergencias: 'Todos sabíamos que era una situacion extraordinaria. No creo que estuviéramos en una burbuja en el Cecopi