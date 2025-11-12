Puerto de València
El Puerto reordena el espacio de cruceros para reubicar a Baleària y MSC
La Autoridad Portuaria revoca la concesión a Baleària que fue otorgada en 2022
La nueva terminal portuaria de cruceros vuelve a la casilla de salida. La Autoridad Portuaria ha acordado la revocación de la concesión que fue otorgada en 2022 a Puerto Natura Valencia, filial de Baleària, para la explotación de una terminal de pasajeros, para replantearse la distribución de los muelles contemplados en este proyecto debido a los cambios en los tráficos, en las necesidades de maniobrabilidad de los nuevos buques y en la conectividad de Valenciaport con otros puertos. La APV trasladará a Sagunto una terminal de graneles para dedicar los muelles de Poniente y Turia a tráfico de viajeros, con estaciones que podrán gestionar Baleària y MSC, entre otras navieras que operan en el recinto del Grao.
Procede replantearse todo el área dedicada al tráfico de pasaje y ejecutar las mejoras en los muelles para prestar el mejor servicio a los clientes, tomando en consideración en todo momento la correcta integración puerto-ciudad, según ha informado la APV en un comunicado.
La presidenta de la APV ha manifestado que se quiere sacar a licitación todos los proyectos necesarios para poder dar servicio a los buques, para las que han recibido los informes preceptivos de Costas, con el objetivo de licitarlos en el primer trimestre de 2026 a la vez que se mantienen las operaciones.
"El mejor diseño posible"
Se trata de los espacios del muelle Turia y de Unión Naval de Levante, desde el muelle Sur hasta Transmed, incluido la zona de los astilleros de Boluda, para dar un mejor servicio al pasaje y tener un gran área de servicio para el tráfico de pasaje y cruceros
Ha afirmado que se quiere centrar en "el mejor diseño posible" de todos los muelles y no ha precisado si el modelo va a ser de terminal pública ("no lo tengo claro", ha indicado). Asimismo ha señalado que es "un encaje de bolillos técnico" en el que entran el entorno, la Marina y los tinglados.
Otro de los aspectos tratados ha sido un convenio que autoriza el uso de determinados espacios por parte de la Unidad de Fiscal y Fronteras de València y del Servicio Marítimo Provincial de València para destinarlos a prevención y persecución del contrabando, custodia de fronteras e instalaciones portuarias, control de los recintos aduaneros, seguridad ciudadana, inmigración irregular, conservación de la naturaleza y el medio ambiente y control e inspección pesquera, entre otros.
Para este fin se ceden un edificio en el interior del Puerto de València de 2.335 m2, un espacio de 802 metros en las inmediaciones del Club Náutico para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, otro de 198 metros en Gandia y una nave de 330 metros en Sagunto.
Malestar en Baleària
Por su parte Baleària ha explicado que "pudiendo aceptar las razones técnicas de la Autoridad Portuaria para tomar esta decisión, siente que, después de tantos años, tenga que seguir operando en unas instalaciones precarias e insuficientes, muy por debajo de sus estándares de calidad habituales, y que cada día padecen los pasajeros que viajan a las Islas Baleares y Argelia". La compañía confía y solicita a la APV que en un futuro próximo pueda concretar una solución válida, "que le permita ofrecer a sus clientes unas instalaciones portuarias modernas y de calidad".
