Stadler logra un megacontrato de 200 locomotoras para la firma luxemburguesa Nexrail

Nexrail ha firmado un acuerdo marco con Stadler para el suministro de hasta 200 locomotoras híbridas con baterías del tipo EURO9000 encargadas por la empresa luxemburguesa de alquiler de locomotoras Nexrail. La multinacional fabricante de material ferroviario construirá las locomotoras en su planta de Albuixech. Esta maquinaria de nueva generación es la primera locomotora capaz de ofrecer un transporte de mercancías cero emisiones de terminal a terminal. Las baterías permiten funciones avanzadas de gestión energética, como la recuperación de energía de frenado, la reducción de picos de consumo y la participación en mercados energéticos.

Stadler consigue así un importante contrato en el segmento de las locomotoras. La nueva EURO9000 híbrida panto-baterías se basa en la probada plataforma EURO9000 de seis ejes. Su arquitectura multisistema garantiza una operación transfronteriza fluida entre Alemania, Austria, Bélgica, Países Bajos, Suiza e Italia. Las primeras entregas están previstas para 2029. El primer operador que utilizará estas locomotoras será Hamburger Rail Service Gmbh & Co. KG (HRS).

Locomotora eficiente

Según Stadler, las baterías marcan la diferencia. Una locomotora más eficiente, potente y rentable para los corredores europeos. La EURO9000 destaca por su extraordinaria potencia y capacidad de tracción, lo que le permite operar por sí sola —sin necesidad de una locomotora adicional— incluso en los trayectos más exigentes, como los corredores transalpinos. Además, en redes de corriente continua, su sistema de baterías aporta un extra de potencia que mejora el rendimiento, permite transportar más carga y optimiza la planificación de los trayectos.

“Nos enorgullece acompañar a Nexrail en el lanzamiento al mercado de las locomotoras híbridas con baterías EURO9000”, ha asegurado Íñigo Parra, presidente de Stadler Valencia. “Este pedido pone de manifiesto nuestro compromiso conjunto con la innovación sostenible en el transporte ferroviario de mercancías. Al combinar un alto rendimiento eléctrico con una operación sin emisiones gracias a las baterías, la EURO9000 establece un nuevo estándar en soluciones de tracción flexibles y ecológicas en toda Europa”, ha agregado el máximo responsable de la fábrica valenciana.

Arrendamiento

Nexrail es una empresa líder en arrendamiento de locomotoras en Europa, dedicada a apoyar la transición del transporte ferroviario de mercancías hacia una tracción sin emisiones. Fundada en 2021 y con sede en Luxemburgo, la empresa cuenta con el respaldo de un fondo gestionado por InfraVia Capital Partners y ya opera una flota de más de 130 locomotoras de bajas emisiones, híbridas y de doble modo, en rápida expansión por Europa Occidental. Hamburger Rail Service GmbH & Co. KG (HRS) es una empresa privada de transporte ferroviario de mercancías con sede en Hamburgo.