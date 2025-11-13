El Congreso rechaza prolongar la vida de Cofrentes

El pleno del Congreso ha rechazado una enmienda del Senado al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, impulsada por el PP, que suprimía la fecha de cese definitivo de explotación de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó y Cofrentes. Lo ha hecho con 171 votos a favor --de PP, Vox y UPN--, 171 en contra --del Gobierno y sus socios-- y siete abstenciones, las de Junts. Si finalmente se mantiene el calendario, Cofrentes cerrará en noviembre de 2030.

El calendario de cierre nuclear pactado en 2019 entre las empresas y Enresa marca a Almaraz como la primera central en cerrar-- algo que tiene que hacer entre 2027, en el caso del primer reactor, y 2028, en el caso del segundo. En octubre, Iberdrola, Endesa y Naturgy presentaron una solicitud "sin condiciones" para prorrogar la vida de la central extremeña tres años hasta 2030, según informó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Ahora, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene que emitir un informe diciendo si esta prórroga es viable (este informe es obligatorio por ley y preceptivo tanto en el caso del cierre de una central como si se solicita su prórroga). Cuando Aagesen habló al respecto, volvió a repetir que el Gobierno mantiene sus tres líneas rojas ante la solicitud de las empresas: no trasladar costes de la ampliación de las centrales a los ciudadanos, que se mantenga la seguridad de las mismas y que se sostenga la seguridad del suministro eléctrico.

Las centrales nucleares de Ascó y Cofrentes serían las siguientes en apagarse según el calendario actual --concretamente, en 2030 la de Cofrentes y entre 2030 y 2032 la de Ascó.

Oposición del Consell

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha aseverado que el rechazo a prorrogar el calendario de cierre de las centrales nucleares supone un "golpe a la soberanía energética" y "una traición del PSOE y sus socios de Compromís a la Comunitat Valenciana".

Así lo ha señalado, en declaraciones remitidas a los medios, después de que el Pleno de la Cámara Baja haya tumbado la enmienda del PP al Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible para suprimir la fecha de cese de la explotación de centrales nucleares como la de Cofrentes (Valencia).

Marián Cano ha afirmado que no prorrogar la actividad de la central "afectará directamente a Cofrentes, su comarca y a decenas de miles de puestos de trabajo".