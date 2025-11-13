La crisis interna en Valenciaport y la llegada de Llorca al Consell dejan en el aire el futuro de Chao

La crisis interna que atraviesa la Autoridad Portuaria de València (APV) ha provocado una precipitada salida del hasta ayer director general del recinto del Grao, Enrique Belda, aunque también, desde hace poco tiempo, de otros ejecutivos de la entidad. Todo esto se produce en medio del malestar en torno a la gestión de contrataciones e investigaciones sobre la política de dietas que lleva a cabo la entidad presidida por Mar Chao. Esta situación, según constatan fuentes portuarias, está provocando malestar entre representantes del consejo de administración -del que forman parte dirigentes de las tres administraciones públicas (estatal, autonómica y local)-, empresarios y sindicatos.

Si a ello se suma el próximo desembarco de Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón, todo parece indicar que el nuevo jefe del Consell podría aprovechar la situación para hacer cambios en el recinto del Grao. El presidente de la Generalitat, con el visto bueno de Puertos del Estado (Ministerio de Transportes), tiene la potestad de nombrar al máximo mandatario del puerto de València. Así las cosas, el puesto de Mar Chao podría quedar en el aire.

La dimisión de Enrique Belda como director general -que ha comunicado en el seno del consejo de administración de Valenciaport, al que llegó hace poco menos de dos años- ahonda la crispación en el seno de Valenciaport y se produce además tras las investigaciones iniciadas por la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) que analizan posibles irregularidades en la política de cobro de dietas aprobada recientemente y en diversas contrataciones realizadas por parte de Chao.

Salida de directivos

Desde 2023, Valenciaport atraviesa tiempos convulsos. Más allá del malestar en la plantilla por la política de gestión del personal se suman las salidas en los puestos directivos. Además, se ha producido una serie de nombramientos que están siendo investigados en los juzgados. Una de las áreas con problemas es la Comercial y Desarrollo de Negocio, donde hay varias vacantes por cubrir. Una de las últimas salidas ha sido la de la jefa de la Oficina Técnica y Planificación de la Autoridad Portuaria, Carmen García Vilar. También ha abandonado su puesto la que fuera jefa del departamento Económico Financiero de la APV, María Jesús Calvo.

El futuro del puerto

En medio del proceso de expansión de Valenciaport, con la nueva terminal norte de contenedores para la naviera MSC ya en obras, el futuro de Mar Chao depende ahora de la Generalitat, quien la nombró presidenta en septiembre de 2023. Chao sustituyó en el cargo a Joan Calabuig, quien fue nombrado por Ximo Puig como presidente de la APV en abril de ese año tras el cese de Aurelio Martínez. Entonces, Mazón destacó que Chao que era “la mejor profesional para ocupar este cargo", al tiempo que aseguró que la Generalitat y los ayuntamientos trabajaban juntos para hacer frente a retos como la puesta en marcha del proyecto de la nueva terminal de contenedores del puerto de Valencia o el futuro de La Marina.

El puerto de València no es un lugar nuevo para la ejecutiva gallega. En 2017 Mar Chao (Vigo, 1974) accedió a la Autoridad Portuaria de Valencia, superando un proceso público de selección, como directora Comercial y de Desarrollo de Negocio después de haber ocupado los años precedentes la dirección general del Grupo Reyser, Cemesa y Ecolmare Ibérica. En diciembre de 2020 dejó su cargo en la APV para ocupar la Dirección de Explotación de Puertos del Estado, cargo que abandonó a principios de 2022 para regresar a la empresa privada, esta vez en el Grupo Inditex. En 2023, regresó a la Autoridad Portuaria de València para retomar su cargo como directora Comercial y de Desarrollo de Negocio. Chao es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la ETSI CCPP de A Coruña y licenciada en Derecho por la UOC.