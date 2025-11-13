La familia mexicana Cojab compra el centro comercial La Marina de Finestrat

La familia mexicana Cojab ha adquirido el centro comercial La Marina de Finestrat a Resolute Asset Management por una cantidad que no ha trascendido. El grupo latinoamericano ya contaba con los centros comerciales Ociopía en Orihuela, Alzamora en Alcoi, El Mirador en Cuenca, y Odeón de Narón (A Coruña).

El centro comercial La Marina (que promovió el grupo inmobiliario valenciano Ballester) abrió sus puertas en el año 2000 junto al municipio de Benidorm y al activo se sumó posteriormente el parque de medianas adyacente como ampliación del complejo. La propiedad cuenta con una superficie bruta alquilable (SBA) total de 35.342 metros cuadrados y 1.372 plazas de aparcamiento. Entre los principales inquilinos del centro comercial se encuentran Zara, Druni y Pull&Bear, mientras que el parque de medianas alberga operadores como Action, Kiwoko y Jysk.

La operación refleja la dinámica y el interés inversor continuo en el mercado español de centros comerciales. A falta de dos meses para que finalice el año, ya se han invertido cerca de 1.400 millones de euros en este segmento, lo que supone un incremento del 25% respecto al año anterior y el registro más alto desde 2018.

Oportunidad

La consultora Savills ha asesorado a Resolute Asset Management en la operación. “El mercado de inversión en centros comerciales se centra cada vez más en activos core (de alta calidad), aunque siguen existiendo oportunidades en distintos perfiles de riesgo. La Marina es un claro ejemplo del fuerte y diversificado interés que despiertan los centros comerciales en España”, ha señalado Julian Lachowicz, Associate Director de inversión retail en Savills.

Apetito inversor

La inversión en inmobiliario superará por primera vez los 1.000 millones de euros en la Comunitat Valenciana, con el 84 % destinado a València, según un análisis de Savills. La inversión inmobiliaria en retail en Europa muestra un crecimiento interanual en el conjunto del continente del 16 % en el volumen total de operaciones, hasta superar los 24.600 millones de euros en lo que va de año. Esta cifra sitúa la actividad un 3% por encima de la media de los últimos cinco años (para el periodo entre el primer y el tercer trimestre), lo que confirma la consolidación del sector y la progresiva normalización del apetito inversor.