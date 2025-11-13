Los menores de 24 años lideran el mercado laboral valenciano

Los menores de 24 años son los 'triunfadores' en el mercado laboral valenciano, que, además de liderar la incorporación al trabajo, hacen lo propio con los salarios, según sendos informes del Institut Valencià d'Estadística (IVE) y de CaixaBank Research. Ambos documentos dejan constancia de que las mujeres se acercan a los hombres pero siguen siendo las perdedoras en el mundo del trabajo.

Vayamos por partes. El servicio estadístico de la Generalitat concluye que en el tercer trimestre de este año 65.300 jóvenes valencianos de entre 16 y 24 años entraron en el mundo laboral desde el paro o la inactividad. Hacia ambos destinos salieron 29.700, con lo que el saldo entre altas y bajas fue positivo en más de 35.000. Es el mejor resultado entre todos los grupos de edad que analiza el IVE.

Jubilados

Así, en el colectivo de entre 25 y 34 años la distancia entre los que entran (44.400) y los que salen (30.200) es de 14.200. Entre los que tienen de 45 a 54 años la situación no registra cambios entre unos y otros, con un saldo positivo para los que se incoporan (22.300) de solo cien personas. Los datos son sensiblemente negativos en las otras dos categorías de edad estudiadas, sobre todo entre quienes tienen entre 35 y 44 años. En este colectivo, entraron al mercado laboral 21.900 trabajadores, pero salieron del mismo 41.700, es decir casi 20.000 menos. Por último aparecen los que superan los 55 años. Vuelven a trabajar 19.200 pero dejan de estar en esa situación 42.400. Por tanto, se reducen en número en más de 23.000. Claro que no hay que olvidar que una mayoría de los 24.700 que pasan de estar ocupados a inactivos es porque se han jubilado.

Varios jóvenes ante el escaparate de una inmobiliaria / Efe

Por otro lado, el IVE analiza, asimismo, el comportamiento de hombres y mujeres en el mercado laboral valenciano. Aquí, las féminas salen mal paradas. Y es que las personas de ese sexo que se incorporaron al mundo del trabajo en el tercer trimestre del año fueron 86.800, pero 89.100 lo abandonaron. Por tanto, hay un desfase negativo de 2.300. Por contra, en el caso de los hombres encontraron un trabajo 86.300, mientras que lo perdieron 77.000. En consecuencia, el saldo es positivo en casi 10.000.

Salarios

Esta dinámica se reproduce a la hora de analizar los salarios de los españoles, según un informe del servicio de estudios de CaixaBank. El aumento de las remuneraciones de la mujeres el pasado octubre fue del 1,3 % en la Comunitat Valenciana, mientras que el de los hombres alcanzó el 1,5%, dos décimas más. La media de ambos porcentajes es la que da la subida del 1,4 % en el conjunto de la autonomía.

Lo sucedido en la Comunitat contrasta con lo del conjunto de España, donde las féminas vieron cómo sus emolumentos crecían un 2,5 %, mientras que los de los varones lo hacían en un 2,1 %, es decir cuatro décimas menos. La media da lugar al 2,3 % de todo el país, un dato sensiblemente superior (9 décimas) al valenciano.

Los cálculos de la entidad financiera con sede social en València reflejan cómo son los jóvenes los que registran una mayor subida de sus sueldos, en buena medida porque se benefician de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional, que eleva las remuneraciones de quienes tienen los ingresos más bajos. Así, el alza en este colectivo es del 3,7 %, frente al 4,3 % de la media española. En los trabajadores de 30 a 49 años el aumento es del 1,7 % (2,5 % en España), mientras que en aquellos que superan los 50 y no sobrepasan los 65, el incremento es del 0,8 %, por un 1,7 % en España.