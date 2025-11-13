La protección frente al fuego, pilar clave en el diseño arquitectónico

Proteger vidas empieza mucho antes de que suene una alarma. La protección contra el fuego en la construcción empieza en el plano, en el diseño, en la decisión de pensar la arquitectura no solo como un ejercicio estético, sino como un compromiso con la seguridad, la sostenibilidad y el bienestar de todas las personas. Esta ha sido una de las conclusiones principales de FuturEMAC®, el foro impulsado por la multinacional EMAC® Grupo, empresa líder en perfilería técnica y decorativa y especialista en Accesibilidad y Seguridad Universal, y que se ha centrado en uno de los grandes retos del sector: la construcción frente al fuego.

La segunda edición de FuturEMAC®, celebrada este jueves en el Colegio Territorial de Arquitectos de València (CTAV), reunió a arquitectos, ingenieros y especialistas en accesibilidad para analizar los retos y soluciones que plantea la seguridad frente al fuego en los edificios contemporáneos y la importancia de anticipar la prevención desde el origen del proyecto.

El desayuno-coloquio contó con la participación de Mª Carmen Fernández, arquitecta técnica de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE; Ángel Cobo, arquitecto especialista en accesibilidad y responsable de prescripción en EMAC®; Pablo Peñín, arquitecto, secretario del CTAV y responsable de formación; Marina Juárez, directora de Desarrollo Técnico de Negocio del Grupo Greco Gres Internacional; y Javier Gismero, director técnico de Torresfire. El foro estuvo conducido por el CEO de Doyou Media, Luis Motes.

Diseñar con seguridad desde el origen

Durante la sesión, los ponentes coincidieron en que la prevención debe integrarse desde la fase de proyecto, entendiendo la seguridad como un valor estructural y no como un añadido técnico. A lo largo del encuentro se abordaron cuestiones clave como el diseño arquitectónico responsable, la elección de materiales ignífugos, la coordinación entre fabricantes y proyectistas, la evacuación inclusiva y la importancia de los sistemas pasivos y activos de protección. También se reflexionó sobre la necesidad de aprender de las emergencias reales para mejorar la normativa y reconstruir espacios más seguros y resilientes.

“Proteger frente al fuego no es solo cumplir una norma, es diseñar para cuidar vidas. La seguridad debe pensarse desde el principio, integrada en el diseño. Significa planificar estratégicamente, combinar estética, sostenibilidad y seguridad, y entender que cada decisión constructiva puede marcar la diferencia. Solo si trabajamos juntos podremos garantizar entornos verdaderamente seguros”, afirmó Emi Boix, CEO de EMAC® Grupo, durante la inauguración del encuentro.

Los ponentes coincidieron en que la prevención debe integrarse desde la fase de proyecto / EMAC

Los expertos subrayaron la necesidad de una visión integral de la protección, que abarque desde la prevención y la evacuación hasta la reconstrucción tras un incendio. En este sentido, destacaron la relevancia de los sistemas pasivos, como los materiales ignífugos o la compartimentación de espacios que frenan la propagación del fuego, y los sistemas activos, como las alarmas, rociadores y equipos de extinción, ambos esenciales para minimizar riesgos y salvar vidas. También se insistió en la coordinación entre fabricantes, proyectistas y técnicos como elemento clave para lograr soluciones eficaces y seguras.

“No basta con cumplir los mínimos normativos; debemos añadir un plus de seguridad siempre que sea posible”, señaló Javier Gismero, director técnico de Torresfire, empresa que diseña y fabrica puertas cortafuegos, quien insistió en que la estética y la seguridad no son opuestas, sino aliadas cuando se diseña con responsabilidad.

En la misma línea, Pablo Peñín, arquitecto y secretario del CTAV, subrayó la necesidad de actualizar y unificar la normativa para adaptarla a los nuevos materiales y a usos emergentes, como la recarga de vehículos eléctricos. “Necesitamos procesos más ágiles y formación continua para que la normativa no sea un freno, sino una herramienta que permita construir con mayor seguridad y coherencia”, señaló. Peñín insistió también en la importancia del mantenimiento y las revisiones periódicas de los edificios, obligatorias a partir de los 50 años, “igual que asumimos con normalidad la ITV de los coches”.

Mª Carmen Fernández, arquitecta técnica de Accesibilidad Universal e Innovación en Fundación ONCE, advirtió sobre la “gran laguna que ha existido en los protocolos de evacuación para personas con discapacidad, porque, sencillamente, no hemos estado preparados para evacuar de forma accesible”. Subrayó que la formación, tanto de profesionales como de usuarios, ha sido y sigue siendo esencial para avanzar hacia protocolos más inclusivos, y recordó la reciente publicación de las buenas prácticas del Plan de Emergencias Inclusivo para personas con discapacidad elaborado por CERMI Comunidad Valenciana. Fernández insistió en que la accesibilidad debe integrarse en cualquier plan de evacuación, porque “en una emergencia todos nos hemos podido convertir en personas con discapacidad: el humo, el fuego y el miedo pueden limitar nuestra capacidad de reacción”.

Por su parte, Marina Juárez, directora de Desarrollo Técnico de Negocio del Grupo Greco Gres Internacional destacó la importancia de trabajar con materiales constructivos de calidad en la primera línea como defensa en la protección pasiva contra incendios. Además, subrayó la necesidad de ir más allá del cumplimiento normativo y destacó que Frontek presenta unos materiales de muy baja combustibilidad —clasificación A1,s1,d0— según la normativa europea. Pero para que esto pueda ser efectivo es imprescindible la coordinación entre protección activa y pasiva, así como un mantenimiento continuo. La intervención de Marina Juárez finalizó con un mensaje claro: diseñar para proteger es una inversión en seguridad y confianza.

FuturEMAC® reafirma su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la cultura preventiva / EMAC

Compromiso de EMAC®

Con esta segunda edición, FuturEMAC® reafirma su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la cultura preventiva, consolidándose como un espacio de reflexión y aprendizaje colectivo sobre los retos del sector de la construcción. Impulsado por EMAC® Grupo, líder en perfilería técnica y decorativa y referente en accesibilidad y seguridad universal, FuturEMAC® seguirá promoviendo la colaboración entre expertos para construir entornos más seguros, humanos y sostenibles.