Estos son los proveedores de naranjas españolas que suministrarán 131.000 toneladas a Mercadona

Hasta hace poco todavía con cítricos en las estanterías procedentes de países del cono sur como Sudáfrica, Argentina o Chile, entre otros países, arranca la campaña nacional de la naranja en Mercadona, que prevé comercializar 131.000 toneladas de este cítrico (más allá de las mandarinas) durante la campaña 2025/26, lo que representa el 85% de las ventas de agrios de la cadena de supermercados presidida por Juan Roig.

Para la presente campaña, que acaba de comenzar y se alargará aproximadamente hasta el próximo mes de agosto, la compañía comercializará naranjas procedentes de campos de Comunitat Valenciana, Andalucía, Región de Murcia y Cataluña, gracias a la colaboración con los proveedores Martinavarro, Bollo, Fontestad, Frutas Tono, Frutinter, Anecoop, Alcafruit, Lasarte, Agronostrum, AM Fresh Spain Citrus, Grupo Llusar Torres, Vicente Giner y Nufresco.

En el caso concreto de la Comunitat Valenciana, Mercadona colabora con los proveedores Martinavarro, Bollo, Fontestad, Frutas Tono, Frutinter, Anecoop, Agronostrum, AM Fresh Spain Citrus, Grupo Llusar Torres y Vicente Giner. La compañía prevé comprar 59.000 toneladas de naranjas de campos de la Comunidad Valenciana.

Planificación de la campaña de Mercadona / Levante-EMV

Mercadona ofrece en todas sus tiendas naranja nacional en sus tres principales formatos: a granel y malla de 3 y 5 kilos. La entrada de la naranja da así continuidad a la campaña 2025/26 de cítricos de origen nacional en Mercadona, que comenzó el pasado mes de octubre con la llegada de la mandarina y el limón de proveedores españoles. El compromiso de Mercadona con el sector primario español "es firme y prioriza por garantizar relaciones estables y transparentes", según la compañía, con sus 13 proveedores nacionales de naranja, quienes a su vez trabajan con más de 2.000 agricultores de toda España.

El 85% del surtido total

La apuesta de Mercadona por la naranja nacional reafirma su compromiso con el sector primario. Gracias al trabajo realizado con sus proveedores, la compañía logra alargar la disponibilidad de estas variedades de agrios hasta finales de verano, fomentando así el consumo de frutas de temporada y de proximidad. En la actualidad, el 85% del surtido total de la compañía es de origen nacional.

Puesto de venta de naranjas en una tienda de Mercadona, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Cesta equilibrada

Mercadona fomenta el consumo de cítricos, así como del zumo de naranja recién exprimido disponible en la sección de fruta y verdura en los tres formatos de envase habituales (250 mililitros, 500 mililitros y 1 litro). Este servicio, que comenzó a implantarse en 2016 en todas las tiendas de la compañía, se trata de un proyecto que se desarrolló a través de la innovación conjunta entre Mercadona, el proveedor especialista Zumex y los propios clientes.