Red Eléctrica amplía su plan de paradas de fábricas para reducir de urgencia el consumo de luz tras no usarlo en todo el año

España refuerza uno de los escudos que tratan de evitar grandes desajustes en el sistema eléctrico. Por un lado, Red Eléctrica ha impulsado una reforma del sistema que sirve para detener fábricas de la gran industrial para reducir el consumo de electricidad en caso de urgencia, y podrá aplicar ya las nuevas medidas que agilizan y amplían su alcance tras el ‘ok’ recibido de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).Y por otro, al margen de esa reforma estructural -esperada y conocida tras meses de tramitación-, Red Eléctrica también ha decidido extender las horas en que podrá aplicar el mecanismo de parar factorías e incluir periodos -en las horas centrales del día- que hasta ahora quedaban fuera por considerarlo innecesario.

España puso en marcha durante la crisis energética un mecanismo que permite forzar la parada de grandes fábricas industriales para recortar rápidamente el consumo de electricidad en caso de que haya riesgo de desajustes graves en el sistema eléctrico, cuando hay riesgo de no tener suficiente producción eléctrica para cubrir con garantías toda la demanda y tener suficiente margen de reserva. REE ha tenido que utilizar este servicio en cinco ocasiones en los últimos dos años (una en 2023 y cuatro el año pasado), pero no lo ha activado en ninguna ocasión en todo lo que va de este año. La última activación se registró a mediados de diciembre de 2024.

Red Eléctrica de España (REE), el gestor del sistema eléctrico español, celebrará el próximo 28 de noviembre una nueva subasta en busca de factorías industriales o compañías energéticas dispuestas a parar a momentos su actividad durante el primer semestre de 2026 en caso de emergencia a cambio de una retribución millonaria. Las compañías adjudicatarias ofrecerán en la subasta una cantidad de potencia eléctrica que pueden dejar de utilizar durante unas horas y el precio al que están dispuestas a dejar de funcionar.

Las nuevas condiciones establecidas por Red Eléctrica para las compañías que participen en la subasta simplifican y amplían los periodos horarios en que pueden darse órdenes de parar fábricas, extendiéndolos entre las 7.00 y las 23.59 horas en los días laborables, frente al complejo modelo anterior que, con carácter general, impedía activar el mecanismo entre las 12.00 y las 18.59 horas en jornadas laborables (con algunas excepciones en que podía utilizarse durante tres horas de madrugada). En paralelo, la nueva modulación de REE básicamente mantiene que sólo se podrán detener factorías entre las 21.00 y las 23.59 horas los sábados, domingos y festivos (aunque elimina las excepciones anteriores en que podía ordenarse de madrugada).

REE lo desvincula del apagón

Desde Red Eléctrica se justifican los cambios para ampliar las horas en que podrán detenerse las plantas de la gran industria simplemente como resultado de un “análisis técnico y estadístico” del funcionamiento del mecanismo en los años previos. Hasta ahora el operador del sistema consideraba innecesario aplicar el mecanismo en las horas centrales de los días laborables (precisamente en la que se desencadenó el gran apagón del 28 de abril). Fuentes oficiales de REE declinan dar más detalles sobre las conclusiones derivadas de esos estudios técnicos que han llevado a extender los periodos horarios de utilización del escudo del sistema eléctrico.

En plena resaca del histórico apagón del pasado abril, todos los mecanismos para garantizar la continuidad y el correcto funcionamiento de todo el sistema eléctrico están bajo lupa. El Sistema de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD) -que es el nombre formal del mecanismo en cuestión- no está concebido específicamente para evitar grandes apagones. El sistema busca garantizar que el mercado eléctrico tenga reserva de energía suficiente en sus servicios especiales de ajuste, reduciendo la demanda en caso de que exista riesgo de que la producción eléctrica prevista no sea suficiente para cubrir con todas garantías la demanda prevista y tener suficiente margen de reserva. “Este servicio resuelve desbalances de potencia activa, por lo que no tiene que ver con las causas del incidente [del apagón], ni aporta recursos al control dinámico de tensión”, apuntan desde la compañía presidida por Beatriz Corredor.

Desde Red Eléctrica siempre se ha negado que en las ocasiones en que se activó el SRAD (las últimas veces fue en el pasado diciembre, cuando tuvo que hacerlo dos días consecutivos) que en ningún momento hubiese habido riesgo de apagón, subrayando que lo que buscaba el sistema es hacer ajustes en el mercado eléctrico para mantener un margen suficiente de reserva para cubrir todas las necesidades de consumo y que siempre funcionó perfectamente.

Durante los tres años en que ha estado en marcha SRAD, Red Eléctrica ha tenido de ordenar solo en cinco ocasiones la parada de las fábricas adscritas al programa. El gestor del sistema eléctrico estima que durante el primer semestre podría a llegar a forzar parones de factorías en 22 ocasiones (en total 44 horas de detención de las plantas). Pero la estimación que manejaba REE para todo 2025 apuntaba a que podrían producirse un total de 41 activaciones del mecanismo (con 123 horas), y sin embargo no se ha registrado ninguna activación en lo que va de año. En paralelo, el requerimiento de respuesta activa que hace REE a las empresas candidatas a participar es de una potencia conjunta de 2.339 megavatios (MW) entre enero y junio de 2026, prácticamente lo mismo que lo requerido para este año (aunque la subasta se saldó con adjudicaciones por la mitad de esa potencia).

Cambios en el funcionamiento del SRAD

La CNMC ha aprobado cambios en los procedimientos de operación del SRAD, a petición de Red Eléctrica de España (REE) y para adaptarlos a la nueva normativa europea. Unos cambios en el funcionamiento del sistema para reducir el tiempo en que las fábricas tienen que frenar su actividad, aumentar el número de factorías obligadas a parar permitiendo que participen plantas más pequeñas y dar mayor flexibilidad al servicio.

Red Eléctrica hasta ahora ha venido celebrando subastas anuales en busca de factorías industriales o compañías energéticas dispuestas a parar a momentos su actividad en caso de emergencia a cambio de recibir una retribución millonaria. Entre los cambios introducidos en el mecanismo figura que a partir de 2026 la celebración de las subastas sea cada seis meses y con la posibilidad de convocar pujas para periodos aún más cortos con una autorización especial de la CNMC.

El sistema de respuesta activa de la demanda está diseñado para aplicarse sólo en momentos puntuales para asegurar la continuidad del suministro en situaciones de escasez de energía en servicios concretos de ajuste del mercado eléctrico (como la reserva de sustitución o la regulación terciaria). Red Eléctrica podrá ejecutar las paradas forzosas de las factorías más rápidamente y poder reactivarlas de manera más ágil. La reforma del mecanismo contempla reducir a sólo 12,5 minutos el plazo máximo de que disponen las fábricas para parar desde que reciben la orden, frente a los 15 minutos de preaviso de que disponen actualmente. Y también se quiere reducir la duración máxima de la parada de las instalaciones industriales, desde las tres horas actuales de apagado máximo a sólo dos horas.

La reforma también contempla una flexibilización de las condiciones del servicio para que participen más fábricas permitiendo la entrada de factorías más pequeñas que hasta ahora. Actualmente sólo pueden participar en el SRAD empresas que puedan ofrecer una capacidad de recorte de la demanda de un megavatio (MW) o más. A partir de ahora las industrias con al menos una potencia de 0,1 MW podrán unirse para presentar ofertas conjuntas en la subasta sumando paquetes de al menos 1 MW.

Pagos por 520 millones

Red Eléctrica celebró la anterior subasta en busca de empresas dispuestas a parar su actividad el pasado noviembre para cubrir el servicio durante todo 2025. El resultado fue que cerca de una veintena de grandes grupos industriales percibirán este año una retribución fija de 283 millones de euros, el doble que el año anterior, a los que se suman pagos puntuales cada vez que sean obligadas a dejar de funcionar en función del precio del mercado eléctrico del momento. El coste se disparó porque de cara a este 2025 subía el precio medio de la electricidad y también el volumen la potencia eléctrica afectada.

La retribución de 283 millones de este año se sumaba a los 237 millones ya abonados en los dos ejercicios anteriores (94,3 millones en 2023 y 143 millones en 2024). En total, los clientes españoles pagarán en tres años a través de su recibo de luz 520 millones a fábricas dispuestas a parar, además de los pagos variables cada vez que se activa de manera efectiva el escudo de protección.

Las fábricas que reciben la orden de parar o reducir su actividad han solicitado participar de este sistema de forma voluntaria a cambio de una retribución fija millonaria cada año, y de otra variable en función del número de veces en que se activa el mecanismo y el precio de la electricidad en esos momentos. Un sistema de reacción que resulta mucho más barato que otras opciones para resolver posibles desajustes, como por ejemplo activar centrales de gas para elevar la producción, según destacan desde REE.

Precisamente desde el apagón de abril y en principio hasta bien entrado 2026, Red Eléctrica está aplicando un modo de operación reforzada para dar más estabilidad al funcionamiento del sector y reducir al mínimo la posibilidad de un nuevo colapso. Una fórmula que da robustez adicional a la red frenando un poco el uso de las renovables y primando la utilización de energías tradicionales, especialmente las centrales de gas. Y es por eso que esta seguridad extra está implicando un coste extra en el precio final de la electricidad que REE ha cifrado hasta ahora en 422 millones de euros, que se traslada casi directamente al recibo de de luz de millones de hogares con tarifa regulada y que se cargará en diferido para el resto de clientes.