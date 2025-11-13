Ricardo Martínez, premio emprendedor del año de EY por la Comunitat Valenciana

Ricardo Martínez, CEO de SAV (Agricultores de la Vega de Valencia) -empresa conocida por operar en la gestión integral de servicios medioambientales- se ha alzado con el premio emprendedor del año de EY por la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, que este año cumple su XXIX edición. El emprendedor ha recibido el premio en un acto que ha contado con la presencia de Ruth Merino, consellera de Hacienda y que ha congregado a destacados empresarios, directivos y representantes institucionales para celebrar el talento y la innovación del tejido empresarial de la región.

Durante su intervención, en el acto de clausura, la consellera ha felicitado al galardonado por este reconocimiento, al tiempo que ha subrayado el compromiso del Consell con el tejido empresarial valenciano “porque son la base del progreso económico y social de la Comunitat Valenciana”, y ha puesto como ejemplo a la empresa premiada SAV que, en sus 125 años de historia, “ha sabido crecer con visión, adaptarse al cambio, diversificarse, expandirse e incorporar la tecnología como palanca de crecimiento”.

En el acto de entrega, arropando al ganador, también ha estado presente el equipo de EY para la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, entre ellos, Fernando Díaz Requena, socio responsable de la oficina de EY en Valencia; Amparo Ruiz, socia responsable de Assurance y responsable del premio emprendedor para esta zona; Miguel Guillem, socio responsable de Fiscal; también, los socios de la Firma Adolfo Zunzunegui, Ignacio Rel, así como Alicia Martínez Durán y Pablo Sanz, responsables del galardón a nivel nacional.

Tras recibir este Premio que reconoce su visión de negocio, su trayectoria y su ejemplo de emprendimiento y tenacidad, Ricardo Martínez ha compartido con los asistentes unas palabras en las que ha expresado su agradecimiento por este galardón “especialmente en un año único para SAV, en el que cumplimos 125 años desde nuestra fundación en Valencia. Y agradecer desde aquí también a las más de 2000 personas que trabajan en SAV, su esfuerzo y compromiso diario para hacer posible el crecimiento de la empresa.”

Recuperación tras la dana

En palabras de Fernando Díaz Requena, socio director de EY en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia: “Es un honor para nosotros entregar una vez más este galardón con casi 30 años de trayectoria en nuestra tierra. Un territorio que está demostrando trabajar duro para recuperarse de los efectos devastadores con los que nos asoló la dana, pero que también ansía con ilusión salir adelante y que está demostrado hacerlo posible gracias al esfuerzo, el liderazgo y el trabajo en equipo de todos. Empresas como SAV representan ese espíritu emprendedor de esta tierra que sabe luchar contra viento y marea para salir adelante, y cuya trayectoria como empresa es un ejemplo y un orgullo para todos.”

Competición nacional

Tras recibir este galardón, el representante de SAV competirá el próximo 15 de abril en Madrid en la final nacional del premio emprendedor del Año de EY 2025, junto con el resto de los candidatos finalistas de las distintas zonas en la que se divide el Premio. Posteriormente, el emprendedor que resulte ganador nacional de esta edición competirá con alrededor de 60 representantes de todo el mundo para alzarse con el ‘EY World Entrepreneur Of The Year’, que tendrá lugar en Montecarlo (Mónaco).