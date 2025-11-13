Sadival lanza las primeras cestas de Navidad 100 % sostenibles con productos certificados y envases reciclables

La empresa valenciana Sadival ha presentando la primera colección de cestas de Navidad 100 % sostenibles del mercado. Esta nueva línea está elaborada íntegramente con productos certificados como ecológicos, envases reciclables y un enfoque integral de diseño responsable. El lanzamiento forma parte del proceso de transformación iniciado por la compañía tras convertirse en la primera empresa española del sector certificada por AENOR en Compras Sostenibles (ISO 20400), un reconocimiento que avala la integración de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en todos sus procesos de aprovisionamiento y producción.

“Queríamos que la sostenibilidad dejara de ser una etiqueta y pasara a ser algo tangible. Estas nuevas cestas lo demuestran: detrás de cada una hay una historia de empleo local, de proximidad y de respeto por el entorno”, ha destacado Antonio Gea, director general de Sadival.

Productos con certificación ecológica

Cada cesta ha sido concebida con una visión integral que abarca desde el diseño hasta la entrega final. El embalaje está fabricado con cartón reciclable; los productos proceden de proveedores españoles certificados en agricultura o ganadería ecológica, incluidos algunos de proximidad de la Comunitat Valenciana, como los turrones ecológicos elaborados en Xixona; y el transporte se ha optimizado para reducir emisiones en cada envío.

Compromiso social y empleo local

Con almacenes en Manises, Torrent y Xirivella, Sadival refuerza cada año su plantilla durante la campaña de Navidad, alcanzando entre 250 y 300 trabajadores entre septiembre y diciembre, la mayoría de ellos contrataciones locales. Además, la firma mantiene una estrecha colaboración con Cruz Roja y Banco de Alimentos, donando productos y fomentando acciones solidarias que promueven una Navidad más justa y responsable.

Compartir

El lanzamiento se enmarca en la campaña corporativa “Cestas que llevan lo mejor de ti”, una iniciativa que conecta con el valor humano y emocional de regalar. Sadival busca así transmitir que cada cesta no solo contiene productos de calidad, sino también una forma consciente de compartir. “Regalar una cesta Sadival es apostar por el empleo local, por el producto de proximidad y por una forma más sostenible de celebrar la Navidad”, ha añadido Gea