Una de cada tres viviendas de obra nueva en València cuesta más de medio millón

Uno de cada tres pisos de obra nueva en València cuesta más de medio millón de euros. Estos pisos están dirigidos principalmente a compradores internacionales, según informa la consultora inmobiliaria Savills. Cada vez es más frecuente que este tipo de promociones en València esté prácticamente ocupada por extranjeros con alto poder adquisitivo que se comunican en inglés (tienen los grupos de WhatsApp de la comunidad y los carteles internos en inglés).

Un ejemplo de este tipo de edificios con viviendas caras para el poder adquisitivo valenciano es el proyecto que Aedas promovió junto a la plaza donde planta la falla la comisión de Na Jordana en el barrio del Carmen (los pisos de 90 metros rondaban el medio millón de euros). Más del 50 % de los vecinos son extranjeros y también hay una parte importante de propietarios que vive en Madrid y que se ha comprado un piso para pasar tiempo en València. Toda la promoción está vendida.

Savills resalta que la oferta de obra nueva en el Cap i Casal "se encuentra en mínimos históricos". "La falta de suelo urbanizable y los plazos en la tramitación urbanística han reducido drásticamente el número de nuevas promociones. En 2025, más del 30 % de la obra nueva en comercialización supera los 500.000 euros y está dirigida principalmente a compradores internacionales que buscan segunda residencia o inversión", subraya un informe que acaba de presentar Savills.

Promoción de viviendas frente a La Fe de València. / Francisco Calabuig

Viviendas un 22,5 % más caras

La consultora incide en que la demanda de vivienda supera ampliamente la capacidad de producción actual, "lo que ha generado un incremento interanual en el precio medio en 2025 del 22,5 %, según datos del Ministerio de Vivienda Urbana. Esta presión se concentra especialmente en los barrios más céntricos y en zonas bien conectadas, donde la oferta es limitada y el producto disponible se absorbe rápidamente".

En lo que va de año se han comercializado solo 282 pisos de obra nueva en el Cap i Casal, frente a 1.063 en 2024, 1.553 en 2023 y 2.028 en 2022, según datos de Colliers. València no había tenido en las últimas décadas una oferta de obra nueva tan reducida. En los últimos cinco años los precios de la vivienda de obra nueva han aumentado un 80 % en la ciudad de València mientras la oferta se ha reducido en un 83%, según la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV).

Burjassot

El subidón de precios de los pisos de obra nueva en el Cap i Casal ya ha saltado a alguno de los municipios del área metropolitana. El piso más económico de la torre que la promotora AQ Acentor promueve en Burjassot (frente al Palau de Congressos de València) cuesta 426.000 euros y se encuentra en un noveno. La vivienda tendrá 86 metros cuadrados útiles, dos dormitorios de 13,2 metros cuadrados y 9,5 metros, un salón con cocina abierta de 23 metros cuadrados y dos baños. La promotora fue la impulsora del barrio Turianova y ahora ha apostado por crecer en el área metropolitana ante la falta de suelo en València.

Exterior de la torre que se va a construir en Burjassot frente al Palau de Congressos. / Levante-EMV

Triplicar la producción

Fuentes de Savills explicaron que para hacer frente a la demanda de vivienda de obra nueva en València "habría que triplicar el ritmo de producción. La ciudad vive un momento muy activo en el mercado residencial. Se ha convertido en un destino de vivienda muy atractivo para vivir y trabajar. Es necesario que se construya más".

Viviendas en Vara de Quart

Ante la falta de suelo, la consultora inmobiliaria cree que una buena opción para incrementar la oferta de vivienda es rehabilitar edificios antiguos. Además, considera esencial activar la promoción de viviendas en Vara de Quart, La Punta y Nazaret.