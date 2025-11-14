El aeropuerto de Valencia supera los 10 millones de viajeros

El aeropuerto de Valencia ha registrado un récord en sus datos acumulados desde enero hasta octubre al contabilizar un total de 10.083.151 pasajeros durante estos meses, un 8,2% más que el mismo periodo del año 2024, según los datos facilitados por Aena.

En cuanto a los vuelos, a falta de dos meses para cerrar el año, la terminal valenciana ha operado un total de 78.779 movimientos, lo que supone un incremento del 6,4% respecto a los mismos meses del año anterior. Concretamente el mes de octubre volvió a ser histórico en las instalaciones aeroportuarias al contabilizarse 1.093.461 viajeros, lo que implica un aumento del 8,1% en el tráfico de pasajeros.

Procedencias

El tráfico internacional sigue siendo mayoritario en la terminal valenciana con 830.800 pasajeros registrados en octubre, un 10,7% más. Por otra parte, el mercado doméstico registró 258.395 viajeros, un 0,1% menos. Todo ello en relación a vuelos comerciales y respecto al mismo mes del año anterior.

Un avión despega en el aeropuerto de València / Levante-EMV

Entrando a detallar las principales procedencias y destinos de los pasajeros internacionales registrados en octubre, los más numerosos fueron los de origen/destino Italia, que sumaron 175.677 viajeros; seguidos de Alemania con 98.711; Países Bajos, con 87.870; Reino Unido con 84.477 y Francia, con 82.277.

Vuelos

En cuanto a las operaciones de octubre, el aeropuerto de Valencia operó un total de 8.405 vuelos, lo que implica un aumento del 2,6% respecto a los movimientos de aterrizaje y despegue del mismo periodo del año anterior.