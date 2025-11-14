La exportación a China se abarata mientras aumenta la de EE UU

«Un aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China podría provocar un mayor trasvase de las exportaciones chinas hacia Europa, mientras se frenan las importaciones del gigante asiático». Esta situación, tal como reconoce el Banco Central Europeo (BCE) en su reciente informe, tiene su impacto en la evolución de los fletes marítimos que aplican las navieras; es decir, en los precios que cobran a sus clientes para transportar mercancías y que se trasladan a los muelles de grandes recintos marítimos como Valenciaport.

Así las cosas, los fletes de exportación desde el puerto de València se estabilizan y durante el pasado mes de octubre registran un descenso del 0,26%, según constata el València Containerised Freight Index (VCFI), que mide la tendencia y evolución de los fletes del recinto valenciano. El citado mes de octubre se situó en los 1.183,66 puntos, manteniéndose en niveles similares a los registrados en el primer trimestre de 2020. El VCFI acumula un crecimiento desde el inicio de la serie histórica en enero de 2018 del 18,37%.

Tendencia a la baja

El mencionado indicador refleja también una moderación en la tendencia a la baja de los fletes de exportación desde los muelles de Valenciaport al área de Lejano Oriente, que en los últimos meses muestra signos de estabilización registrando descensos más atenuados. Sin embargo, crece el índice con el área de Estados Unidos y Canadá: se observa un incremento del 7,98% en el coste del transporte por mar desde el recinto del Grao. «Esta evolución de los fletes desde el puerto valenciano se corresponde con el comportamiento del comercio mundial que continúa a la baja lastrado por la desaceleración en la recuperación económica a nivel internacional, la lenta recuperación económica europea, los conflictos de Ucrania e Israel y por el debilitamiento de la demanda interna en China», explica el mencionado informe de Valenciaport.

Vistas del puerto de València, desde Natzaret, en una imagen de archivo. / M.A. Montesinos

Área del Mediterráneo

En el área del Mediterráneo, el recinto valenciano acumula un incremento en el volumen de exportaciones hacia Marruecos del 0,28% con respecto al mes anterior. Por contra, las exportaciones hacia Túnez se han contraído en un 7,40% y, en cuanto a Argelia, estas continúan siendo mínimas durante el mes de octubre debido a los problemas geopolíticos. En cuanto al área del Lejano Oriente, se ha registrado en el décimo mes del año una leve disminución del 7,69%, alcanzando los 848,09 puntos. Esto representa un decrecimiento del 15,19% desde el inicio de la serie en enero de 2018. Mientras tanto, los niveles de exportación desde Valenciaport hacia China, que es el principal socio comercial, experimentan en octubre fluctuaciones a la baja según los últimos datos disponibles.