El Ibex 35 pierde los 16.500 puntos tras caer un 1% en la apertura

El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este viernes con una caída del 1,04%, perdiendo la cota psicológica de los 16.500 enteros y alejándose de sus máximos históricos, al situarse en 16.404,2 puntos hacia las 09.00 horas. Las principales Bolsas europeas han abierto la jornada con signo negativo, con bajadas del 1% para Londres y Milán (en ambos casos), del 0,6% para París y del 0,4% para Francfort. Los parqués europeos se han contagiado de las fuertes caídas que se dieron en las Bolsas americanas tras desvanecerse la esperanza de un recorte de tipos de la Reserva Federal.

En el terreno internacional, la Administración de Donald Trump ha anunciado que ha alcanzado acuerdos comerciales con Argentina, Guatemala, Ecuador y El Salvador, que incluyen la reducción de aranceles a las importaciones de determinados productos de estos países, como por ejemplo de los sectores agrícola y textil, a cambio de que abran sus mercados a los productos estadounidenses, entre otros compromisos.

Bajo el paraguas 'macro' español, el Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual en octubre una décima, hasta el 3,1%, su nivel más alto desde junio de 2024, debido a la subida de los precios de la electricidad, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

En el plano empresarial, el grupo ACS ha llegado a un acuerdo con Global Infrastructure Partners (GIP), fondo de infraestructuras que pertenece a BlackRock, para establecer una sociedad conjunta al 50% destinada a la promoción, construcción, desarrollo, operación y comercialización de una plataforma global de centros de datos con una capacidad inicial de 1,7 gigavatios (GW).

Por otro lado, CaixaBank ha ejecutado el 95,79% de su recompra de acciones en la vigésima segunda semana del programa, cuyo importe máximo se ha fijado en 500 millones de euros.

Merlin Properties, además, obtuvo un beneficio neto atribuido de 583,1 millones de euros en los primeros nueve meses del año, lo que supone multiplicar por más de dos (+158,8%) las ganancias registradas en el mismo periodo de 2024, según ha informado este viernes en un comunicado.

Mejores y peores valores

En los primeros minutos de la sesión, las mayores alzas del Ibex 35 correspondían a Telefónica (+1,29%), Endesa (+0,12%) y Enagás (+0,11%). En el lado opuesto destacaban las caídas de Acciona Energía (-3,5%), junto con Merlin Properties y Colonial, que retrocedían un 4,57% y un 3,41%, respectivamente.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, ascendía un 1,5% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 63,98 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, crecía un 1,7%, hasta los 59,69 dólares. En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1631 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,218%.