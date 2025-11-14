Paprec despide la Ecofira 2025 con la mente puesta en la próxima edición

Paprec Group, una de las primeras empresas de reciclaje y uno de los tres grandes actores de la gestión de residuos y producción de energía verde, volvió a estar presente, un año más, en Ecofira, el certamen internacional de las soluciones medioambientales que cuenta con 17 ediciones y que, del 11 al 13 de noviembre, tuvo lugar en Feria Valencia.

Alicia Gil, responsable de Comunicación, Marketing y Compras del Grupo Paprec, y Miguel Ángel Tortajada, delegado regional de Paprec en España de la Zona Este, fueron dos de los múltiples asistentes del equipo de Paprec Zona Este que acudieron a este esperado evento, que constituye un auténtico referente para conocer las soluciones más innovadoras en el tratamiento de residuos, reciclaje y economía circular, así como en limpieza viaria y en control de emisiones, y que tuvo que suspender su pasada edición tras la fatídica dana.

En esta edición, el objetivo de Paprec en Ecofira 2025 ha sido, en palabras de Tortajada, «afianzar nuestra presencia en la Comunitat Valenciana dentro del sector medioambiental, tales como el tratamiento, los industriales y los urbanos». El stand, por su parte, ha consistido en un sitio de reuniones para darse a conocer, explicar a qué se dedican y resolver cualquier duda.

«Llevamos cuatro años en España y esta es nuestra tercera Ecofira», expuso Gil, quien añadió que no querían perderse la feria porque la Comunitat Valenciana supone «un área fundamental para el crecimiento de la compañía». Asimismo, explicó que arrancaron hace cuatro años y que, además de contar con plantas en Valencia, Castellón y Alicante, también han ganado un concurso de recogida y limpieza viaria en la Zona Este, por lo que su presencia es «de vital importancia en el sector, tanto en el área de tratamiento como en urbanos».

Paprec durante la última edición de Ecofira. / LEV-EMV

Una experiencia exitosa

Por su parte, Tortajada detalló que en estos años han podido crecer en la parte del tratamiento de industriales y que ahora buscan dar un impulso en la parte de urbanos. «Nos han adjudicado ya el primer contrato de urbanos en la Zona Este, que empezaremos en un mes, para seguir con el crecimiento que tenemos planteado en España», concretó.

Con respecto a sus sensaciones después del evento, el delegado regional de la Zona Este tiene claro que ha sido todo un éxito y que les ha ayudado a tener mayor presencia y llegar a más personas: «Hemos participado en todas las ediciones desde que aterrizamos en España y vemos que cada año es mejor que el anterior. Después de intercambiar experiencias relacionadas con el sector y afianzar la confianza aún más con clientes y colaboradores, nos hemos ido satisfechos y con la mente puesta en la próxima edición».

Sobre Paprec

Paprec es un grupo francés que opera en toda Europa y que inició su camino en España hace tres años, desde donde adquirieron a empresas -manteniendo a sus antiguos propietarios- para obtener crecimiento nacional y comenzaron también su andadura en el mundo de los concursos públicos. En Paprec realizan múltiples tareas que oscilan desde la limpieza viaria y recogida de contenedores para ayuntamientos hasta plantas de tratamiento para compactar los residuos y, posteriormente, venderlos. Su lema es claro: ¡Juntos, por un futuro más verde! Y en esta Ecofira han vuelto a reafirmar su compromiso con la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la colaboración público-privada para avanzar hacia un modelo de economía circular real y eficaz.