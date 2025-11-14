El sector avícola descarta problemas de suministro de pollos y huevos en navidades

La organizaciones agrarias y ganaderas han hecho un llamamiento a la tranquilidad en el mercado avícola ante la preocupación que están generando las medidas de prevención sanitaria para evitar la expansión de la gripe aviar, una enfermedad que afecta fundamentalmente a las aves y cuya contención obliga a tomar medidas como el confinamiento de las aves que viven en granjas al aire libre para evitar su contacto con aves migratorias. Desde AVA-Asaja y UPA han querido lanzar un mensaje de total tranquilidad al mercado y a los consumidores: “A pesar de las medidas de contención, ni van a faltar huevos ni carne de pollo en navidades”, han afirmado.

En ese sentido, reclaman al Ministerio de Agricultura que actúe con especial diligencia para evitar movimientos especulativos que podrían estar detrás de la subida de precios de los huevos y la carne de pollo: “La producción satisface la demanda, y así seguirá siendo, aunque se dé una ligera reducción de producción, eso no justifica el incremento del precio”, han afirmado. Según el veterinario y socio de AVA-Asaja Ximo Gómez, es necesario "hacer un llamamiento a la calma" y reitera su mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y de apoyo al sector avícola, recordando que el consumo de la carne de pollo y huevos es "completamente seguro". En su opinión, la situación se encuentra bajo control "gracias al trabajo coordinado de ganaderos, veterinarios y administraciones públicas".

C. Valenciana: un 17% del sector

España es el segundo productor europeo de carne de pollo por detrás del Reino Unido. En 2024, se sacrificaron un total de 867,1 millones de aves, produciéndose 1,8 millones de toneladas, lo que implica un aumento del 6,9% de los animales sacrificados y del 6,5% de las toneladas producidas con respecto al año 2023. La mayor parte de la producción de carne de pollo se concentra en cuatro comunidades autónomas: Cataluña, con un 28,7% del total nacional, la Comunitat Valenciana, con un 16,9%, Andalucía, con un 15,8%, y Galicia, con un 13,1%.

Desde el comienzo de la nueva epidemia en agosto, el precio de los huevos ha subido un 23%. Según el informe semanal de coyuntura del Ministerio de Agricultura, mientras que a finales de junio el precio medio de la docena de huevos era de 2,11 euros en la salida del centro de embalaje, la primera semana de noviembre la cifra ya se situaba en los 2,6 euros. En el caso de huevos de tamaño XL ya rozan los 5 euros en algunas tiendas. Según el citado ministerio, la producción de huevos en 2024 fue de 1,16 millones de docenas, lo que supone un 0,32% más que la producción del año anterior. Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha es líder, con un 22,3% del total producido, seguida de Aragón con un 19% y de Castilla y León con un 16,6%.

No bajará el IVA

Respecto a la petición desde algunos sectores de IVA cero para los huevos y la carne de pollo, Planas ha indicado que el factor de subida de precios no es la gripe aviar, sino el incremento del consumo y la evolución de los costes y precios, además del entorno geopolítico y el cambio climático. En ese sentido, descarta que se elimine dicho impuesto indirecto a este producto básico en la cesta de la compra. Por su parte, el Ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en declaraciones a la Cadena Ser, ha asegurado que la subida de este producto básico en la cesta de la compra lo han denunciado las asociaciones de consumidores. Además, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha dicho que van a vigilar las prácticas de mercado para que nadie se aproveche de esta coyuntura derivada de la gripe aviar. "Es preocupante, afecta al poder adquisitivo de las familias más vulnerables. Hay que averiguar qué pasa en cada eslabón para evitar prácticas abusivas", explica Bustinduy.