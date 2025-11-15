El absentismo laboral en las empresas valencianas supera los niveles alcanzados durante la covid

La incapacidad temporal (IT) en la Comunitat Valenciana equivale a un coste estimado de 7.100 millones de euros al año en términos de Producto Interior Bruto (PIB), lo que representa el 5,1% del total de la renta autonómica. Y no deja de crecer. Así lo constata un informe elaborado por Umivale Activa y el Ivie con datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de la EPA y del INE, donde se constata que España figura como uno de los países de la UE con mayor tasa de absentismo por incapacidad temporal y con el ritmo de crecimiento más acelerado.

Entre 2018 y 2023, el número de jornadas laborales perdidas por IT entre los trabajadores del régimen general de la Seguridad Social ha pasado de 242 a 368,7 millones en dicho período, lo que supone un aumento del 52%. Estos niveles representan un 5,6% de jornadas no trabajadas en un año sobre las potenciales, frente al 4,1% de 2018. En la Comunitat Valenciana también se observa ese crecimiento disparado, aunque ligeramente por debajo de la media nacional, con un aumento del 40% desde 2018. En 2023 las jornadas perdidas por IT supusieron el 5,3% de las jornadas anuales frente al 3,8% de 2018. El porcentaje alcanzado en los centros de trabajo de la autonomía se sitúa incluso por delante de los tiempos de la pandemia de coronavirus (2020-2021).

Preocupación

La tasa de absentismo en el trabajo por IT preocupa de lleno al mundo de la empresa. Se ha podido constatar recientemente en el congreso de Aecoc, la gran patronal que aglutina a las cadenas de distribución comercial y a los fabricantes. La Comunitat Valenciana muestra unos resultados ligeramente más favorables en porcentaje de jornadas perdidas que la media nacional, principalmente porque la incidencia (número de bajas iniciadas por cada 1.000 trabajadores) es menor que la media de España. En la Comunitat se registraron 358 nuevos procesos por cada mil trabajadores en 2023, un 40% más que en 2018. Sin embargo, la duración media de las bajas es más larga para los asalariados: 38 días en el conjunto de España, frente a las 49 jornadas en la Comunitat Valenciana.

Patologías más habituales

La repetición de bajas laborales, la salud mental y los procesos de larga duración son los detonantes del absentismo laboral. “Las ausencias por incapacidad temporal no crecen por un problema de salud. Básicamente, lo hacen por un problema de gestión y ética”. Así de contundente ha calificado la situación el director general de Umivale Activa, Héctor Blasco, en la radiografía que ha realizado de la situación de la incapacidad temporal en España durante el certamen Laboralia, organizado por Feria València esta semana. También ha destacado que las" patologías más difíciles de objetivar" son las algias (lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias...) y la salud mental, que generan más de la mitad del absentismo por IT y su peso no deja de crecer. Estas dos patologías concentran el 52,7% del indicador de absentismo por IT en la Comunitat Valenciana.

Por sectores

El estudio también analiza las diferencias de las cifras de incapacidad temporal por motivos de salud en función de las características demográficas como el género y la edad de las personas trabajadoras, las ocupaciones, nivel de estudios y sector de actividad. En la Comunitat Valenciana llama la atención la tasa de IT del sector comercio en Valencia (5,39%) y Castelló (5,68%). También la agricultura es uno de los sectores con menor tasa de IT (3,78%) en España, mientras que en la Comunitat se dispara: un 6,43% en Castellón, 5,85% en Valencia y 5,48%, en Alicante.