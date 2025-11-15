El Consell ofrece diez veces el precio de mercado por el suelo de la fotovoltaica de VW

El Consell ofrece diez veces el precio de mercado por el suelo para la fotovoltaica de la gigafactoría de PowerCo (filial de baterías de Volkswagen) en Sagunt. La Generalitat ya ha mantenido dos reuniones con una parte de los agricultores propietarios del suelo (los que tienen más hectáreas) y les ha informado de que está dispuesta a pagar 35,91 euros el metro cuadrado por las parcelas con cultivos de cítricos a abonar en cinco años. El objetivo de la Administración es acelerar la compra y cerrar el acuerdo en el primer trimestre de 2026.

El precio que maneja la Generalitat supone pagar la hanegada con cultivo de cítricos a 29.814 euros. Cada hanegada son 831 metros y se paga en el mercado a 3.000 euros. El coste final de la operación puede superar los setenta millones de euros. El Consell incluyó en los presupuestos de 2024 una partida de diez millones de euros para comenzar a comprar suelo. Sin embargo, se lo gastó en otras partidas que no tenían nada que ver con el proyecto de Volkswagen.

Pagos en cinco años

En los presupuestos de este año ha reservado un gasto de 818.220 euros. Los negociadores de la Administración han ofrecido una prima de un euro por metro cuadrado para los agricultores que acepten ya la propuesta y realizar el resto de abonos en cinco años, según ha podido confirmar Levante-EMV.

La Generalitat se comprometió con Volkswagen (como parte de los acuerdos para la instalación de la gigafactoría) a expropiar los terrenos para la planta fotovoltaica de autoconsumo que debe proveer el 30 % de la energía de la planta. La fórmula elegida es que los terrenos pasarán a ser públicos y la Administración los arrendará a largo plazo a la empresa eléctrica que construya el parque.

En el caso del terreno expropiado para la gigafactoría, la fórmula elegida fue diferente. La Administración pagó a los agricultores un justiprecio por el suelo (63 euros por metro cuadrado en todo el suelo de Parc Sagunt) y vendió a PowerCo la parcela de la gigafactoría (que mide 1,29 millones de metros cuadrados) por 63,66 millones de euros.

Suelo de naranjos reservado para la planta fotovoltaica de Volkswagen. / Daniel Tortajada

El parque solar se extenderá sobre 2,5 millones de metros cuadrados al norte de Sagunt en un suelo que está ocupado mayoritariamente por naranjos. El terreno para la planta de autoconsumo de Volkswagen tiene una extensión de 250 hectáreas (equivalente a 500 campos de futbol) y la empresa adjudicataria del parque fotovoltaico deberá pagar a la Generalitat un arrendamiento que rondará los 2,7 millones de euros por 25 años, según recoge la documentación de la tramitación de la planta.

La planta fotovoltaica de la gigafactoría ha sido declarada Proyecto Territorial Estratégico, lo que lleva implícita la declaración de utilidad pública e interés social a efectos de expropiación forzosa.

Planta situada más al oeste

El parque de la gigafactoría está subdividido en tres plantas, que tendrán capacidad de funcionar de manera autónoma. Las tres plantas estarán al norte de Sagunt y a tres kilómetros de la gigafactoría de PowerCo. Según recoge la documentación aportada por Iberdrola (promotor inicial del megaparque) a la Administración para la tramitación del proyecto, la afección a los parajes de la zona «es inexistente».

De las tres plantas previstas que formarán el parque solar, la Generalitat se ha centrado en la compra del suelo de la número dos (que es la que está más situada al oeste). Las obras, que tienen un plazo previsto de 10 meses, iban a arrancar en septiembre de este año y ahora la nueva fecha prevista de inicio es el segundo semestre de 2027. Iberdrola ha estado en los últimos tres años trabajando en el proyecto, que suponía una inversión cercana a los 112 millones de euros, según la documentación que la compañía energética ha ido entregando a la Administración.

Cambio de plazos

La empresa que preside Ignacio Sánchez Galán informó por escrito hace unos meses a la Sèquia Major de Sagunt (que aglutina a los regantes que se verán afectados por las obras) que la instalación iba a comenzar el pasado mes de septiembre. Sin embargo, todos los plazos han cambiado después de que el grupo Volkswagen haya decidido abrir un concurso para adjudicar la planta fotovoltaica.