El IV Foro SaviAvanza pone el foco en los cuidados de personas con demencia

Savia Residencias, la empresa líder en atención residencial para personas mayores en la Comunitat Valenciana, celebró el pasado viernes el IV Foro SaviAvanza ante un numeroso público que se congregó en la Fundación Bancaja para asistir a un encuentro que aunó a voces referentes en neurología, arquitectura para personas mayores y gestión asistencial especialistas del sector sociosanitario.

Savia, cuyo eje vertebrador son las personas y ponerlas en el centro de su actividad, quiso, en esta ocasión, abordar una de las cuestiones que más preocupan en el sector de la atención a las personas: la demencia.

El periodista y CEO de Doyou Media, Luis Motes, fue el encargado de conducir un acto en el que la innovación, la ciencia y el futuro del emprendedurismo aplicados todos ellos al tratamiento y, lo más importante, la prevención de la demencia fueron los protagonistas.

Entre las autoridades presentes estuvo la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez; el director general de Infraestructuras Sociosanitarias, Borja Ottobrino; y Elena Albalat, secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario de la Generalitat Valenciana, que fue la encargada de inaugurar el foro y lo hizo poniendo en valor la tarea de «todas las personas que trabajan en centros de mayores. El futuro de nuestra sociedad pasa por cuidar de quien nos ha cuidado», expuso para luego añadir que el modelo de trabajo de Savia Residencias representa «valores de cercanía, empatía y humanidad y además los transforma en hechos». Asimismo, no quiso dejar pasar la oportunidad de destacar el perfeccionismo de la entidad que «cuida todos los detalles en un diseño centrado en la atención de las personas».

El IV Foro SaviAvanza, en imágenes / M. Á. Montesinos

«Lo que nos aterra de la demencia»

El prestigioso catedrático de Neurología en la Harvard Medical School, Álvaro Pascual-Leone, valenciano y amante de volver «a la terreta» en cuanto tiene ocasión, impartió de forma impecable una interesante ponencia titulada ‘Abordaje de la demencia en la era de la neurotecnología’.

Teniendo en cuenta que según datos de la Organización Mundial de la Salud, el coste de la demencia es superior al 15 % del PIB mundial, gasto que no recae sobre el sistema sanitario de forma exclusiva, sino en el entorno más directo de las personas que padecen la enfermedad puesto que los gastos de medicación, tratamiento y cuidados en la mayoría de las ocasiones deben ser soportados por los familiares. Pero no es solo una cuestión económica lo que preocupa de la demencia, «lo que nos aterra de la demencia es que te roba la esencia personal», sentenció.

Teniendo en cuenta que, tal como expuso Pascual-Leone, las enfermedades mentales afectan a una de cada dos personas en el mundo (de forma directa o porque algún allegado directo la padece), el sistema «está equivocado». Para esta eminencia en Neurología, «el abordaje actual de la salud cerebral es reactivo y no funciona», de hecho «tenemos un sistema que promueve la creación de más discapacidad por los extensos tiempos de espera en la atención». Pascual-Leone cuantificó en 15 años el tiempo que se tarda entre que se perciben los primeros síntomas de la enfermedad hasta que se llega al tratamiento, por ellos, la prevención y un diagnóstico temprano son, para el neurólogo, claves en la salud cerebral.

Parafraseando al profesor Gregorio Marañón quien dijo «No hay enfermedades, sino personas con enfermedad», el experto quiso destacar la labor de Savia al poner a las personas en el centro de su atención. «Se trata de tratar a las personas», concluyó Pascual-Leone.

El color y la demencia

Los profesores de la Universitat Politècnica de València y miembros del Grupo de Investigación del Color de la Escuela de Arquitectura, Ana Torres y Juan Serra, ofrecieron una didáctica y amena charla sobre cómo los colores facilitan la vida y las actividades cotidianas a las personas que padecen algún tipo de demencia o simplemente sufren los deterioros propios de la edad.

La ponencia ‘El correcto uso del color en los centros, aliado contra la demencia’ puso sobre la mesa cómo color, luz y contrastes pueden actuar como herramientas terapéuticas, elementos que Savia ya aplica en sus centros. Como por ejemplo, el uso de colores cálidos para decorar las zonas comunes y fríos para los dormitorios tiene una razón: estas tonalidades interfieren directamente sobre las constantes de las personas.

Centros amigables

El cuidado y el interés por parte de Savia Residencias con respecto a las personas que padecen demencia les lleva a innovar y trabajar para alcanzar la excelencia. Una muestra clara es que en apenas un año, siete de las 22 residencias del grupo han logrado el certificado de «Centro especialmente amigable para las personas con demencia», otorgado por Ceoma, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores.

Mary Martínez, directora de Operaciones de Savia Residencias, destacó la labor que se está realizando desde la compañía «consejo de administración, directores de los centros y todo el personal» está involucrado en crear espacios seguros, estimular y en definitiva, cuidar a las personas que padecen demencia.

José Luis Fernández Santillana, presidente de Ceoma, fue el encargado de entregar estas prestigiosas acreditaciones a los centros de Savia de las localidades de Montán, La Nucía, Llíria, Xirivella, Manises, Cheste y Orihuela.

Durante su intervención, Fernández agradeció a Savia su «compromiso con la dignidad de las personas» y quiso destacar que entre otros aspectos, para lograr la distinción de centro amigable, estos deben estar libres de sujeciones físicas y químicas «que merman la autonomía de las personas».

El foro continuó con la entrega de premios de la II edición de los Premios Savia Innova, un certamen que reconoce aquellas soluciones orientadas a mejorar el bienestar, la autonomía y los cuidados de las personas mayores en el ámbito residencial.

El director Financiero y responsable del comité de Innovación de Savia Residencias, Alfredo Sanmartín, quiso agradecer a las 150 personas que optaron a las categorías de los galardones. «Sabemos el trabajo y la entrega que hay detrás de cada proyecto», aseguró Sanmartín, quien dio paso a presentar a los premiados de esta segunda edición.

Andreu Casadellà, CEO de la startup Improfit recogió el premio en la categoría ‘Savia Emprende’; la ganadora de la convocatoria ‘Savia Investiga’, Diana Ortega Cruz, Doctora en Neurociencia Clínica e Ingeniera biomédica por la Universidad Politécnica de Madrid, también recogió su galardón en el escenario, así como el equipo de cinco estudiantes que ganaron el Hackathon Universitario celebrado por la empresa el pasado 14 de octubre y que ganó el grupo liderado por Paula González, mentora y trabajadora social de Savia Residencias y compuesto por Matteo Voltolini, Delia Álvarez, Verónica Victoria, Abel Mezquita.

Como broche final, Gerardo Cruz, director General de los Centros Residenciales Savia, fue el responsable de clausurar el encuentro. Tuvo unas sentidas palabras de cariño hacia todos los trabajadores de la compañía que dirige y reconoció la pasión de todos ellos. También quiso aprovechar para reivindicar la necesidad de potenciar un sector cuya oferta es escasa para la demanda «hacen falta al menos 22.000 plazas residenciales» y la urgencia de la inversión en el cuidado de nuestros mayores.