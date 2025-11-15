Profesionalidad y eficacia generación tras generación

Detrás de Transportes Martín hay una historia de superación, valores y profesionalidad que ha pasado de generación en generación. Este pasado mes de octubre, la compañía ha celebrado su centenario, un hito que solo se consigue con esfuerzo y visión de futuro. El proyecto que iniciaron en 1925 Antonio Martín Ibáñez y su esposa Fortunata Pescador Galve se ha convertido hoy en una gran empresa, pionera en España, dentro del sector del transporte de productos líquidos en camión cisterna. Actualmente, cuenta con una flota de 450 vehículos, 300 empleados y una facturación cercana a los 40 millones de euros.

Una de las claves del éxito de la empresa ha sido su gran capacidad de adaptación. Sus orígenes se remontan a los años veinte, cuando la compañía se especializó en el transporte de vinos y aceites en la Comunitat Valenciana y Andalucía. No obstante, en los años 60 demostraron tener esa visión empresarial imprescindible para cumplir 100 años en el mercado. En ese momento, Transportes Martín cambió de estrategia hacia la carga de productos químicos líquidos a granel, ampliando su actividad a principio de los 80 al transporte de gases criogénicos.

Equipo de Transportes Martín en sus instalaciones / Laura Guillot Studio

Esta expansión ha consolidado toda una red de centros logísticos en la Península Ibérica, con hasta 16 delegaciones en los principales puertos y polos industriales. Su sede central está ubicada en Albuixech (València); y están presentes en Tarragona, Barcelona, Cantabria, Huelva y Porto, entre otras ciudades.

Legado

El legado de Antonio y Fortunata, que impulsaron una cultura empresarial basada en las personas y la mejora continua, ha sido adoptada como un late motiv por todas las generaciones que se han hecho cargo de la compañía. Primero, por los cinco hijos varones del matrimonio; luego, la tercera generación que se incorporó a finales de los 90, encabezada por Federico, Luis y Antonio Martín; y, hoy, la cuarta generación, con Luis Antonio, María, Federico (CEO actual) y Marcos Martín al mando, quienes persiguen mantener su liderazgo modernizando el negocio, sin perder de vista sus raíces.