TecnyData® redefine la construcción de centros de datos en España

La construcción en España se encuentra marcada por la necesidad de eficiencia y celeridad. El ritmo del siglo XXI exige ejecución rápida de proyectos, precisión técnica y una visión sostenible. En este contexto, Consolis Tecnyconta, como filial del líder europeo en el sector de prefabricados de hormigón Grupo Consolis, redefine su papel como socio clave en la industrialización de la edificación.

En los últimos años, su nombre ha aparecido ligado a distintos proyectos que refuerzan su compromiso con la innovación y la mejora continua. Entre ellos, destacan iniciativas como TecnyHub, un espacio de innovación colaborativa, y TecnyHome, una solución orientada al ámbito residencial industrializado. Ambas líneas reflejan la apuesta de la empresa por la búsqueda de nuevas soluciones constructivas.

En el ámbito de las infraestructuras digitales, esa visión innovadora se proyecta en TecnyData®, su solución de prefabricados de hormigón para centros de datos, que combina tecnología, eficiencia y sostenibilidad.

A esta iniciativa se une Green Spine Line, que forma parte también de la empresa. / ED

Green Spine Line® es la línea de prefabricados de hormigón sostenible de la empresa. Gracias a la innovación en materiales y tecnologías, la optimización de dosificaciones, y las mejoras de procesos, Green Spine Line® reduce en más de un 40% las emisiones de CO₂ frente al prefabricado de hormigón estándar de la compañía.

Un producto emergente con una demanda amplia

En un contexto marcado por la digitalización y el crecimiento exponencial del tráfico de información, España se ha posicionado como uno de los polos emergentes en el desarrollo de data centers. Y es que ya son varias las ciudades españolas que concentran proyectos que requieren estructuras de alta precisión, flexibilidad, fiabilidad y durabilidad. En ese escenario, Consolis Tecnyconta ha adaptado su experiencia en el prefabricado industrial a un campo que demanda control exhaustivo en cada fase del proyecto, los centros de datos.

Proceso de montaje de los prefabricados de hormigón. / ED

Los data centers exigen condiciones de estabilidad extrema, resistencia estructural homogénea y tolerancias mínimas en la ejecución, TecnyData® ofrece soluciones constructivas específicamente diseñadas para responder a las particularidades de este tipo de instalaciones. Los elementos prefabricados de hormigón permiten alcanzar esos niveles de exactitud al producirse en un entorno industrial controlado, con un sistema de verificación continua que garantiza uniformidad y trazabilidad.

El enfoque técnico de TecnyData® se apoya en sistemas avanzados de cálculo y simulación con los que se ajustan las soluciones estructurales a las necesidades del cliente, anticipando la complejidad de cada proyecto antes de su fabricación, y reduciendo la incertidumbre habitual de los procesos de construcción.

En la práctica, el sistema se materializa en estructuras que combinan resistencia, modularidad y rapidez de montaje, lo que se traduce en una importante optimización de costes y tiempos. Todo ello aporta una ventaja competitiva en un entorno donde los plazos, el control de costes y la exactitud son variables críticas.

Una inversión a favor del desarrollo

“A diferencia de otros sectores, donde la innovación puede traducirse en un nuevo producto o en una mejora incremental, en el ámbito de la construcción industrializada el avance consiste en transformar la forma en que se diseña y se ejecuta”, señala Marcelo Miranda, CEO de Consolis Tecnyconta. El prefabricado, entendido desde esta perspectiva, no es una alternativa al modelo tradicional, sino “una herramienta que multiplica la capacidad de planificación y control”, añade. La ingeniería digital, la fabricación industrial y la coordinación entre disciplinas convergen para ofrecer un sistema constructivo más riguroso y predecible.

“En el ámbito de la construcción industrializada el avance consiste en transformar la forma en que se diseña y se ejecuta” / ED

Consolis Tecnyconta impulsa la mejora continua a través de la inversión en conocimiento y en tecnología para seguir evolucionando. En esa transformación, TecnyData® representa un paso firme hacia la especialización y la excelencia técnica.