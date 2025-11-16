Zoho abre su nueva sede central para el sur de Europa en València

Zoho, empresa tecnológica experta en 'software' empresarial en la nube, abre su nueva sede central para España en València, reforzando su inversión en el país y consolidando la ciudad como su centro de operaciones para el sur de Europa. Desde que estableció su presencia física en la capital del Túria en 2021, con el apoyo de Invest in Valencia, Zoho ha experimentado un crecimiento continuo de dos dígitos.

La compañía, que ya llevaba más de dos décadas prestando servicio a clientes en toda España, ha multiplicado por más de cuarenta su plantilla local en los últimos cinco años y ha registrado un crecimiento de negocio del 70%. Con esta ampliación, la compañía refuerza su estructura operativa y su apuesta por el talento local, que ya da soporte a más de 12.000 empresas e instituciones públicas españolas, además de clientes en Portugal, Italia y Grecia.

El acto de inauguración de las nuevas oficinas de 1.000 metros cuadrados ha contado con la participación de la Concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Valencia, Paula Llobet, y de la directora general de Emprendimiento e Internacionalización de la Generalitat Valenciana, Ester Olivas.

Centro de operaciones

Según Paula Llobet, "València se convierte en el centro de operaciones para el sur de Europa de Zoho Corporation. Un motivo de celebración, tanto para una empresa que continúa creciendo en nuestra tierra, como para una ciudad que se va a beneficiar de ello directamente, a nivel tecnológico, empresarial y laboral”, ha añadido la concejal.

Ester Olivas, ha comentado que "la implantación y crecimiento de Zoho en la Comunitat Valenciana refuerzan nuestra posición cdomo referente en innovación y digitalización empresarial en el sur de Europa.Desde la Generalitat -destaca- trabajamos para consolidar un entorno que favorezca la llegada y el desarrollo de empresas que apuestan por la sostenibilidad, la tecnología y el talento valenciano”.

Por su parte, Sridhar Iyengar, director general de Zoho en Europa, ha expresado que "esta nueva sede refleja cómo nuestro compromiso con una forma de crecimiento sostenible, descentralizada y junto a nuestros clientes puede dar frutos. Durante los últimos cinco años. Apostamos por ciudades con un fuerte espíritu innovador y una alta calidad de vida, donde las personas puedan desarrollarse profesionalmente sin necesidad de marcharse fuera”.

Economías locales

La inauguración de la nueva sede en València forma parte de la estrategia de localismo transnacional de Zoho, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de economías locales autosuficientes mediante la inversión directa, la formación y la creación de empleo de calidad de índole digital y tecnológica. En esta línea, la compañía colabora activamente con asociaciones y organismos que promueven la digitalización y la innovación en España, como ASLAN, las Cámaras de Comercio de València, Madrid y Barcelona, y la aceleradora Lanzadera, a través de iniciativas como el programa Zoho for Startups, que ofrece formación, créditos tecnológicos y soporte a nuevas empresas.

Expansión

La compañía de capital indio, que cuenta con más de 18.000 empleados en todo el mundo, continúa consolidando su crecimiento sostenible y su compromiso con la innovación, la privacidad y el talento local. Con más de 55 aplicaciones que cubren prácticamente todas las áreas clave de negocio, incluyendo ventas, marketing, atención al cliente, contabilidad y operaciones administrativas, además de una amplia gama de soluciones de productividad y colaboración. Zoho tiene su sede central en Chennai (India), mientras que su sede europea se encuentra en Utrecht (Países Bajos). Otras oficinas se encuentran en Alemania, Francia, España, Estados Unidos, India, Japón, China, Singapur, México, Australia y Emiratos Árabes Unidos.