El aeropuerto de Valencia duplicará vuelos con dos de sus destinos más novedosos en 2026

El aeropuerto de Valencia sigue sumando cifras récord mes tras mes. Con ya más de 10 millones de pasajeros registrados hasta octubre e inmerso en una temporada de invierno que será de máximos en rutas y plazas, las instalaciones de Manises se encuentran claramente en su mejor momento. Un éxito en sus tráficos, impulsado especialmente por los viajes con origen o final en los destinos internacionales, que seguirá sumando argumentos en 2026 gracias no solo al comienzo de nuevas conexiones -como la de Florencia por Volotea o la de Londres-Luton, gracias a Wizz Air- sino también al refuerzo de vuelos a alguno de los enclaves más novedosos de su operativa.

Dos nuevos aumentos de vuelos

Ese es el escenario que han comunicado en las últimas jornadas tanto la compañía escandinava Finnair como la norteamericana Air Transat, cuyas previsiones ya perfilan de cara al próximo verano una cantidad de frecuencias semanales superiores a las que se preveían inicialmente. En el caso de la primera, la ruta que se verá beneficiada es la que conecta Valencia con la capital finlandesa, Helsinki. Una conexión que dará comienzo el próximo mes de abril.

Y es que aunque inicialmente se preveía que esta operativa sería solo de dos vuelos semanales que se producirían tanto los martes como los sábados, la página web de la compañía llega ahora a establecer hasta cuatro vuelos semanales entre inicios de junio y finales de julio. O lo que es lo mismo, que en esos dos meses se podrá volar rumbo a la capital finlandesa los martes, jueves, sábados y domingos.

En este sentido, hay que recordar que, cuando se anunció esta nueva conexión a finales de agosto, el director regional de Finnair para el sur de Europa, Geoffrey Carrage, ya aseguró que las frecuencias con Manises servirían para dar "más oportunidades" a los viajeros de poder acceder al "resto de destinos de Finnair" y que la Comunitat Valenciana era "un destino turístico muy popular para los viajeros del norte de Europa, que ahora tendrán un acceso más fácil y cómodo a la zona".

Otra conexión reforzada

Esta decisión se suma al refuerzo que habrá en otra conexión como la de Montreal (Canadá), que también se verá beneficiada a partir de su puesta en marcha -tras ya estar operativa hasta octubre- en febrero. No en vano, de un vuelo a la semana se pasará el año que viene a dos, una decisión que como explicó la pasada semana la concejala de Turismo del Ayuntamiento de València y presidenta de la Fundación Visit València, Paula Llobet, se da por el buen comportamiento que la línea ha presentado este año. "La ampliación prevista permitirá ofrecer más opciones de viaje, mejorar la conectividad estival y favorecer el crecimiento sostenido de visitantes procedentes de Canadá, un mercado estratégico para València por su mayor capacidad de gasto y por su elevado interés en la cultura y la gastronomía", concluyó la dirigente valenciana.