Telefónica activa la ejecución de siete ERE en España sin concretar aún la cifra de trabajadores afectados

Telefónica activa el proceso para ejecutar un nuevo despido colectivo para recortar costes. La dirección de la teleco ha confirmado a los principales sindicatos con representación en la compañía (UGT, CCOO y Sumados-Fetico) su intención de lanzar siete ERE en compañías y áreas del grupo en España, pero sin desvelar de momento la magnitud de la medida ni cuántos trabajadores se verán afectados, según confirman fuentes sindicales. Un ajuste de plantilla que forma parte de las iniciativas de recorte de costes incluidas por la cúpula de la teleco en el nuevo plan estratégico para el próximo lustro.

Telefónica pretende realizar ajustes de plantilla en las filiales Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones (las tres adscritas al convenio de empresas vinculadas) y también en Movistar+, el área corporativa de Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions y Telefónica Innovación Digital. La dirección de la compañía hoy sólo ha comunicado formalmente el inicio del proceso a los sindicatos y no concretará la magnitud del despido colectivo hasta la próximo semana, en las próximas reuniones que se celebrarán el 24 y el 25 de noviembre.

El objetivo de Telefónica es cerrar un acuerdo con los sindicatos antes de fin de año y cargar en las cuentas de este ejercicio el coste milmillonario que tendrá el proceso de despido colectivo. Los plazos son muy ajustados. Tras confirmar la compañía este lunes a los sindicatos el inicio del proceso de ERE, ambas partes se han dado de plazo una semana para crear las mesas de negociación y otro mes para pactar los términos del ajuste de plantilla, justo para llegar con un acuerdo antes de fin de año o muy a principios del siguiente. La teleco prefiere contabilizar las provisiones millonarias en los resultados de 2025, en los que ya se apuntará grandes pérdidas el golpe financiero de la venta de varias filiales en Latinoamérica (el grupo registró unas pérdidas de 1.080 millones hasta septiembre por el deterioro de las desinversiones en Hispam).

El nuevo plan estratégico de Telefónica, denominado Transform & Grow (Transformar y Crecer) ypresentado hace dos semanas por el presidente Marc Murtra, incluye iniciativas para la mejora de la eficiencia operativa del grupo con el objetivo de generar un ahorro hasta 2.300 millones de ahorros en 2028 y de hasta 3.000 millones en 2030. El grupo no detalló todas las medidas incluidas en este plan de ahorro de costes, pero ya entonces dejó abierta la posibilidad de aplicar un nuevo recorte de plantilla, a través de un ERE u otras fórmulas.

"En los números que hemos dado de los 2.300 millones [de euros de ahorros] en 2028, de los cuales casi el 75% son 'opex' [gastos operativos, entre los que se encuentran los gastos salariales], hemos incorporado todos aquellos ahorros que creemos factibles hacer. Cuando digo todos, son todos”, advirtió ya hace dos semanas el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, en un encuentro con la prensa para presentar el nuevo plan estratégi,co. “Si en esos ahorros hay incluidos temas que tienen que ver con personas, lo que podemos decir es que lo haremos siempre de la mano de los representantes de los trabajadores", matizó.

Segundo ERE en dos años

Telefónica ejecutó otro gran ERE hace apenas dos años. Tras cerrar el acuerdo de las condiciones con los sindicatos a principios de enero de 2024, el ERE se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de sus principales filiales españolas (Telefónica de España, Móviles y Soluciones). El coste de aquel despido colectivo fue de unos 1.300 millones de euros (antes de impuestos) para la compañía, que abonó una media de unos 380.000 euros por trabajador. Según las estimaciones del grupo, el ahorro promedio para la empresa a raíz de este ERE se sitúa en unos 285 millones de euros anuales.

Entonces las condiciones pactadas por compañía y sindicatos para los ERE establecían que los trabajadores que entonces tenían 55 años recibirían un 68% del salario regulador hasta que cumplan 63 y un 38% hasta los 65; los empleados que entonces tuvieran entre 56 y 58 años, percibirían un 62% del sueldo hasta los 63 y un 34% hasta los 65, con una prima adicional de 10.000 euros para los se acojan voluntariamente a las salidas, y los mayores de 60 años mantendrían un 52% del salario regulador y un 34% hasta la jubilación, más la prima de 10.000 euros. En todos los casos la compañía pagaría íntegramente las cotizaciones a la Seguridad Social hasta los 63 años y hasta que el trabajador pueda jubilarse de manera anticipada, así como el coste de la póliza de salud básico y el seguro de riesgo hasta que cumplan 63 años o hasta que se prejubilen.

La anterior ocasión que Telefónica había utilizado la formula de los ERE había sido en 2011. Pero la compañía sí que había ejecutado desde 2016 sucesivos recortes de plantilla mediante la fórmula de planes de bajas voluntarias con indemnizaciones y beneficios sociales. Tres planes de suspensión individual de la relación laboral (PSI) con los que el grupo había recortado 11.900 empleos en España, con con un coste conjunto para la compañía de unos 6.800 millones de euros por los pagos para facilitar las salidas (manteniendo a los trabajadores adscritos hasta un 68% del sueldo hasta los 65 años y el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y del seguro médico hasta su jubilación).

Pacto social con los sindicatos

Telefónica y los sindicatos cerraron el pasado octubre el primer 'marco social' de la compañía, un pacto que servirá para unificar los derechos y compromisos de toda la plantilla del grupo en España, con independencia del convenio que se le aplique a cada trabajador. El pacto alcanzado, según destacó la compañía, tiene como objetivo situar a las personas en el centro del proceso de transformación que afronta Telefónica y garantizar la igualdad, la cohesión, la estabilidad en el empleo y el desarrollo profesional en un contexto de "profundos cambios tecnológicos y organizativos".

En ese sentido, el 'marco social' pactado entre la empresa y los sindicatos se articula en torno a varios ejes estratégicos, como la organización de personas, cohesión territorial, observatorio de inteligencia artificial y empleo, atracción y retención del talento, consolidación de las nuevas formas de trabajo, 'reskilling' y 'upskilling' e igualdad, diversidad e inclusión.