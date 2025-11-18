El desembarco de tecnológicas agota la oferta de oficinas en València

El desembarco de empresas tecnológicas en València ha agotado las oficinas disponibles. La contratación de espacios de trabajo ha crecido un 34 % en el último año y la tasa de disponibilidad ha caído por debajo del 4 %, según advierte la consultora inmobiliaria Savills. Las empresas tienen dificultades para encontrar oficinas libres y esperan la salida al mercado de 35.000 metros cuadrados en los próximos meses.

Multinacionales como Hitachi, HP, el consorcio industrial formado por Toshiba y Mitsubishi (Tmeic), Siemens Mobility, Luthansa, Deutsche Telekom o Volkswagen han apostado con fuerza por València con la apertura de oficinas. La última en alquilar un gran espacio en el Cap i Casal ha sido la tecnológica India Zoho Corporation (multinacional que emplea a 18.000 trabajadores en todo el mundo).

La consultora Savills incide en el "intenso crecimiento" por parte de operadores flexibles y "empresas del sector tecnológico, lo que refleja una transformación del tipo de usuario". Los edificios de oficinas con altas prestaciones "rozan niveles de ocupación cercanos al 95 % con perspectivas de alcanzar el 100 % a final de año", según Savills.

Ocupación

La ocupación por la fuerte demanda de las multinacionales tecnológicas se ha disparado en los últimos cinco años. La tasa de disponibilidad ha pasado del 7,6 % al 3,8 % desde el estallido de la pandemia (pese el auge del teletrabajo). El coste de los arrendamientos ha crecido de forma paralela. El alquiler de oficinas en edificios de calidad ha pasado de 13 euros el metro cuadrado el mes a hasta 24 euros que va a costar en los nuevos proyectos.

El stock de oficinas en el Cap i Casal es de 1.060.000 metros cuadrados. En los próximos meses van a salir al mercado 35.000 metros cuadrados en las avenidas de Aragón y de Cortes Valencianas y en la zona de la Marina. "Estos proyectos se comercializarán cumpliendo con los estándares más altos de calidad y en línea con las exigencias actuales", subraya la consultora.

La Marina

El área más pujante está en la Marina. Esta zona "se ha consolidado como nuevo polo de oficinas en València impulsada por Marina de Empresas (el área emprendedora promovida por Juan Roig, presidente de Mercadona) y el desembarco de Biohub, Sesame, Insomnia y The Terminal Hub, que alberga compañías tecnológicas.

Microsoft

Microsoft acaba de inaugurar en la Harinera de València (en el área de la Marina) un centro de operaciones para el desarrollo y testeo a nivel mundial de tecnología aplicada al deporte, el entretenimiento y la salud. La llegada de Microsoft conlleva una inversión de 5,5 millones de euros entre 2025 y 2027 y la creación de cerca de 150 empleos vinculados a startups, proveedores tecnológicos y programas de formación digital.

Zoho Corporation

Por su parte, Zoho Corporation ha abierto un centro estratégico para sus actividades en el sur de Europa en el paseo de Ruzafa de València. Las oficinas tienen 1.000 metros cuadrados y capacidad para 100 trabajadores. Desde València, la compañía especializada en el desarrollo de software para empresas da servicio a 12.000 clientes corporativos.

Oficinas que la tecnológica Zoho ha contratado en el paseo de Ruzafa de València. / Levante-EMV

Ignacio Olivas, director de Savills Valencia, subraya: “Muchas empresas están descubriendo el potencial de València como hub digital. Proceden de todas las partes del mundo y tienen como nexo en común que son empresas en pleno crecimiento. Consolidar València como destino para este tipo de compañías pasa por invertir en un mercado de oficinas de calidad, innovador y sostenible”.

Grupotec

Grupotec, empresa valenciana de ingeniería y renovables, también acaba de estrenar 5.000 metros cuadrados en la Torre Ikon de la avenida Cortes Valencianas (edificio diseñado por Ricardo Bofill). La nueva sede está distribuida en tres plantas y acoge a más de 400 profesionales.