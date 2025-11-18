El automóvil valenciano se prepara para entrar en el sector de la defensa

A la vista de la decadencia que vive su principal cliente, la Ford de Almussafes, el sector del automóvil valenciano hace tiempo que está diversificando su negocio y tratando de ganar clientes fuera de España y en otras actividades. Ahora ha puesto el ojo en el sector de la defensa, que está creciendo y lo hará de forma significativa en los próximos años por factores tales como la amenaza de Putin sobre Europa o la progresiva pérdida del paraguas estadounidense que ha iniciado Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump.

Así que las empresas valencianas fabricantes de suministros para el automóvil han empezado a moverse. De momento, solo en términos de análisis. La organización que los integra -Avia- ha elaborado un estudio a partir de datos de 30 de sus asociados para conocer qué capacidades tienen en este momento para abrir un nicho de mercado en el sector de la defensa. La conclusión es que en un período de entre seis meses y dos años podrían dar respuesta a las firmas de esta actividad relacionada con la prevención y el desarrollo de las guerras, según un comunicado hecho público ayer por la mencionada entidad.

Conocimiento

El documento asegura que muchos de los fabricantes de componentes, ingenierías y servicios, todos integrados en la cadena de suministro, "ya cuentan con el saber hacer y el conocimiento industrial y tecnológico para saltar al sector de la defensa con adaptaciones relativamente ligeras".

Francisco Segura, presidente de Avia, en las instalaciones de su empresa / VICENT M PASTOR

El estudio, "que plantea la acción sobre las empresas para penetrar en el sector de defensa en un margen de entre 6 meses y dos años, también identifica los principales escollos para esta diversificación. En este sentido, el principal es la certificación que exigen determinadas instituciones que operan en el sector de la defensa, así como la adaptación a series cortas de producción, y la resistencia de los componentes a entornos extremos y hostiles como las variaciones de temperaturas, vibraciones o impactos, entre otros".

Subsectores

Los subsectores, dentro de la cadena de suministro de automoción, que con mayor facilidad pueden comenzar a operar en el sector de la defensa, son aquellos que trabajan los materiales avanzados y composites, todas las empresas relacionadas con electrónica y sensores, así como los que operan en el ámbito de las baterías y sistemas de almacenamiento.

Las empresas de ingeniería y TIC tienen capacidad de penetración en el sector de la defensa a través de la seguridad, la analítica avanzada y la comunicaciones seguras. Por su parte, las empresas del sector de la logística pueden introducirse a través de su experiencia en la trazabilidad, el transporte seguro de materiales sensibles y el mantenimiento preventivo militar, según el citado comunicado.

Rigor

Fuentes de Avia han explicado a este diario que, de momento, no hay proyectos ya concretados, pero que lo cierto es que la elaboración de este estudio es una forma de preparar el terreno. Algunas compañías ven posibilidades en este negocio y otras han asistido a ferias del sector de la defensa y han expresado su intención de diversificar hacia esa actividad. Nada nuevo en la historia, por cierto, dado que muchas fábricas de automóviles contribuyeron al esfuerzo bélico de sus países, por ejemplo durante la Segunda Guerra Mundial, produciendo material militar.

En esta línea, en una entrevista con este diario a mediados de año, el responsable del área de Ingeniería de una firma valenciana como Bouwen Grupo, Bernardo Cebolla, ya destacó que esta actividad es "un sector transversal, que necesita de muchísimos proveedores y de muchísimos desarrollos" y que su compañía ya había aportado su "tecnología" a varios de los actores del sector.

Por su parte, el presidente de Avia, Francisco Segura, reconoce en la nota que “se trata de uno de los estudios más exhaustivos y rigurosos que hemos desarrollado desde Avia y que permitirá a los asociados conocer su nivel de madurez para introducirse en un sector tan exigente. Creemos que la diversificación hacia esta industria es un crecimiento natural del sector ya que contamos, tal y como confirma el informe, con conocimiento, infraestructura y capacidades para este desarrollo”.