Caixa Popular: un modelo de banca diferente, al servicio de las personas y del territorio

Caixa Popular, como cooperativa de crédito valenciana, reafirma su propósito de contribuir al desarrollo económico y social de la Comunitat Valenciana. Su modelo se basa en principios cooperativos que priorizan la cercanía, la sostenibilidad y el apoyo a quienes forman parte del territorio: familias, empresas y comercios.

La entidad mantiene una relación estrecha con el tejido productivo valenciano, promoviendo iniciativas que fortalecen la economía local y fomentan la creación de empleo. Cada decisión está orientada a generar valor compartido e impulsar un progreso sostenible que beneficie a toda la sociedad. Este compromiso se traduce en acciones concretas que refuerzan la economía cooperativa y consolidan un modelo financiero con impacto real.

Oficinas de Caixa Popular / FOTOMARVY

Tras los efectos de la DANA, Caixa Popular activó medidas específicas para acompañar a las personas y negocios afectados, ofreciendo soluciones financieras adaptadas y apoyo directo para recuperar la actividad. Este esfuerzo refleja la vocación de servicio que caracteriza a la cooperativa: estar presente cuando más se necesita, demostrando que la banca puede ser un agente de solidaridad y reconstrucción.

Respaldo al emprendimiento y a la innovación

Además, Caixa Popular apuesta por una banca que no se limita a ofrecer productos financieros, sino que impulsa proyectos con impacto social y económico. Desde el acompañamiento a emprendedores hasta el respaldo a pymes y comercios locales, la entidad refuerza su compromiso con la economía valenciana, generando valor donde más importa: en casa. Cada euro reinvertido en la Comunitat es una apuesta por el futuro compartido.

La innovación también forma parte de su estrategia. Caixa Popular avanza en digitalización para ofrecer herramientas ágiles y seguras, sin perder la esencia del trato cercano. Cada oficina sigue siendo un punto de encuentro donde se escucha, se asesora y se acompaña, consolidando una forma de hacer banca que pone a las personas en el centro.

Las oficinas se consolidan como punto de encuentro entre la entidad y las personas / Nidori Estudio/Media

Una banca con valores, arraigada en la Comunitat Valenciana y comprometida con su futuro. Caixa Popular reafirma su papel como cooperativa de crédito que impulsa el desarrollo económico y social, poniendo a las personas y a la economía local en el centro de su actividad.