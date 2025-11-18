El exembajador Solomont ve "sólidas y productivas" las relaciones comerciales España-EE UU

El presidente del consejo de administración de la organización dedicada a impulsar las relaciones económicas entre España y Estados Unidos Spain-U.S. Chamber of Commerce y embajador de Estados Unidos en España 2009-2013, Alan D. Solomont, ha calificado de "sólidas y productivas" las relaciones entre estos dos países.

Solomont ha participado este martes en València en el foro empresarial organizado por Cámara Valencia que ha reunido a más de un centenar de empresas, responsables institucionales y expertos económicos con el objetivo de reforzar los vínculos comerciales, explorar oportunidades de inversión y favorecer la cooperación bilateral.

Apertura

Durante la apertura, el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha subrayado la relevancia de este encuentro, que se celebra por segunda vez en València. "Queremos que cada vez sean más las empresas valencianas que operen con regularidad en el mercado estadounidense. Hoy ya son más de 13.000 las que importan o exportan, y contamos con 167 compañías instaladas en Estados Unidos", ha resaltado.

El foro ha contado también con la intervención de Alan D. Solomont, quien ha afirmado que la relación entre España y Estados Unidos es una de las más sólidas y productivas del ámbito transatlántico, "construida sobre valores compartidos como la democracia, el estado de derecho, los mercados abiertos y la dignidad humana". Solomont ha subrayado que, pese a las tensiones geopolíticas y los cambios tecnológicos y regulatorios, los lazos económicos entre ambos países no solo se mantienen, sino que "siguen creciendo a un ritmo impresionante".

Exportaciones

En 2024, las exportaciones españolas a Estados Unidos alcanzaron los 19.000 millones de dólares en bienes y 12.000 millones en servicios, sobre todo en sectores como maquinaria, componentes de automoción, productos químicos y farmacéuticos, servicios digitales y logísticos. Asimismo, ha puesto el foco en el papel creciente de España como inversor estratégico en Estados Unidos, situándose entre los diez primeros países por inversión extranjera. El 'stock' de inversión española oscila entre los 82.000 y 100.000 millones de euros, generando más de 143.500 empleos, de los cuales más de 85.000 son directos, ha informado Cámara Valencia.