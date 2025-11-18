Garamendi propone a Lafuente como vicepresidente de CEOE

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha confirmado que este miércoles propondrá al comité ejecutivo y la junta directiva de la patronal el nombramiento del presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, como vicepresidente de la CEOE.

De esta forma, Lafuente sucederá a Salvador Navarro también en esta responsabilidad dentro de la patronal española. No obstante, Navarro continuará en la junta directiva de la CEOE y seguirá siendo presidente de la Comisión de Relaciones con Las Cortes, tal como adelantó este diario.

Junta directiva

Así lo ha explicado Garamendi, en declaraciones a los medios de comunicación este martes, tras participar en la reunión de la junta directiva de la CEV, en la que se le han trasladado las prioridades empresariales de Alicante, Castellón y Valencia, así como la hoja de ruta de la nueva etapa de la confederación con Vicente Lafuente al frente.

Garamendi ha agradecido el "trabajo extraordinario" de Salvador Navarro en la CEOE y su labor "gestionando la unidad de los empresarios de la Comunitat Valenciana". Asimismo, también ha transmitido su apoyo a Vicente Lafuente en esta nueva etapa.

Por su parte, Vicente Lafuente ha señalado que la reunión de este martes se enmarca en la puesta en marcha de su proyecto para la CEV y ha señalado la importancia de visibilizar el apoyo de la CEOE. "Hemos cogido el relevo para ir más rápido todos", ha señalado.

Garamendi y Lafuente este mediodía en la sede de la CEV / Efe

Garamendi, por otro lado, ha afirmado que con el recuerdo de "los mejores 50 años de España que son los de la democracia", "pediría a los partidos políticos una reflexión" acerca de que aquello "merecía la pena". Así, ha apelado a la "moderación" y "al diálogo" y ha lamentado que "cada día" haya "más radicalidad".

España Mejor

Garamendi se ha pronunciado de esta manera preguntado por su valoración sobre la organización España Mejor de la abogada Miriam González y sobre si cree que hay espacio para un nuevo partido político. El presidente de la patronal ha respondido que a él lo que le gustaría es que los partidos existentes "hablaran" y trabajasen también desde el diálogo social. Así, cree que "hay muchos espacios a los que uno se puede incorporar" y que "si algo no necesitamos, es más ruptura del espacio".

A renglón seguido, se ha referido a los 50 años desde la muerte de Franco. "Vamos a celebrar un tiempo nuevo que se gestionó hace 50 años, son los mejores 50 años de España, que son los de la democracia. Hemos tenido un sistema que ha funcionado muy bien", ha destacado.

El presidente de la CEOE ha lamentado que "parece que mandan los extremos" y ha insistido en que se realice "una reflexión en cierta medida de dónde venimos" y de cómo "aquella gente tan diferente, que venían de distintos espacios, desde el comunismo, el franquismo, etcétera, dijeron 'necesitamos otra España', en este caso, liderados por la Corona".

Dana

Garamendi ha reclamado el dinero de las ayudas de la dana que aún no ha llegado y que ha considerado "clave" para la reconstrucción tras las inundaciones, más ayudas fiscales e invertir en infraestructuras para que no se repita esta catástrofe.